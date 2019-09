L'istituto Enrico Mattei di Vasto festeggia i 50 anni dalla fondazione. Domani, sabato 25 maggio, la giornata sarà caratterizzata da appuntamenti di carattere culturale. In mattinata, presso la Multisala del Corso, si svolgerà il convegno intrdotto dal dirigente Scolastico Rocco Ciafarone. Al preside Fernando Fiore e a Nicola D'Adamo il compito di raccontare i 50 anni di storia dell'istituto scolastico vastese.

Poi una serie di interventi tematici: Il Vastese nel secondo Novecento, prof. C. Felice - Ore 10:Dalle specializzazioni agli indirizzi, Biennio prof. L. Di Legge, Chimica prof. C. Aquilano, Elettrotecnica prof. J. Alì, Informatica prof. D. Cavacini, Meccanica prof. V. Natale, Trasporti e Logistica prof. R. Ciafarone, Liceo Scientifico Tecnologico prof.ssa C. D’Ortona - Ore 11: Il Mattei e il mondo del lavoro:le esperienze degli ex alunni: Arte dott. D. D’Annunzio; scuola, prof. S. Rusi, prof. Nicola D’Alessandro;Salute e benessere dr. F Di Vito, dr. P. Menna; industria dr F. Sorgente, ing. M D’Ascenzo, ing. F. Cupaioli, ing. F. Forgione; Ricerca e sviluppo (in teleconferenza) dr. S. Valentini, dr. F. Evangelista, dr. D. Taraborrelli, ing. A. Ritucci; Pubblica amministrazione sen. G. Castaldi; Finanza N. Valentini; Libera professione e imprenditoria ing. A. Obino, p.i. M. Iocco p.i. R. De Ficis.

Nel pomeriggio ci si sposterà a Palazzo d'Avalos e, a partire dalle 15.30, ci saranno una serie di appuntamenti sul tema “Il Mattei e …prospettive future. Le idee degli alunni di oggi”. Impatto ambientale e sviluppo green tutor prof. R. Anniballe; Obiettivo Qualità tutor dr. G. Di Vito; Continua…mente formAzionetutor dir. Enfap T. Di Toro; Nuove tecnologie: NFC e sue applicazionitutor p.i. R. De Ficis; Il tirocinio formativo tutor Dr. G. Trovato. Alle 17 ci sarà la premiazione dei dipendenti con oltre 25 anni di servizio.