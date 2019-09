Nella sezione concorsi del sito istituzionale di Palazzo di Città (www.comune.vasto.ch.it) è in pubblicazione un avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori da cui attingere per eventuali assunzioni che dovranno fare le Farmacie Comunali di Vasto.

Nell’avviso sono pubblicati i requisiti per le eventuali ammissioni ed i moduli di domanda.

Le domande di ammissione alla selezione, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo da richiedersi presso il Comune di Vasto, Ufficio URP o sul sito del Comune www.comune.vasto.ch.it.

Le domande dovranno essere consegnate a mano presso il protocollo del Comune, spedite con raccomandata a.r. indirizzata all’Amministratore unico delle farmacie comunali di Vasto srl, Circonvallazione Histoniense 40 o tramite posta certificata all’indirizzo farmaciecomunalivasto@pec.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 10 giugno 2013.

(Comune di Vasto - Ufficio stampa)