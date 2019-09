Rischiava di fare una brutta fine l'esemplare di gheppio che ieri è stato tratto in salvo dagli uomini del Gruppo Comunale di Protezione Civile. I gheppi, rapaci della famiglia dei falchi, sono animali che sono soliti cacciare nelle zone di campagna e in città, appollaiandosi sui rami dei grossi alberi o sui cavi delle linee elettriche, per poi andare a caccia.

Probabilmente a causa del maltempo di questi giorni l'animale è rimasto ferito, finendo al suolo. Un giovane vastese, Nicola D'Adamo, lo ha notato a terra e ha richiesto l'intervento della Protezione Civile. Gli uomini coordinati da Eustachio Frangione sono giunti prontamente sul posto, recuperando il gheppio e trasferendolo provvisoriamente presso la loro sede.

Qui l'animale è stato rifocillato e curato, in attesa di essere traferito presso il Centro recupero fauna selvatica del Corpo Forestale dello Stato. "Grazie al senso civico del giovane che ha chiesto i soccorsi - ha commentato Frangione - il rapace non ha fatto una brutta fine".