domenica prossima, 26 maggio , sarà il terreno del Campo Volo di Vasto, grazie ad una sempre più proficua collaborazione con AssoVolo Vasto, ad ospitare un' esibizione dei bolidi da corsa . L'appuntamento è organizzato da Vasto Veicoli Storici , che ha da poco costuito la sezione sportiva, coordinata dal vice presidente Giuseppe Fino insieme a Nicola Braghi e Vincenzo Di Donato . Tornano nel Vastese le gare di velocità su terra. Se negli anni '90 era stato il circuito realizzato a Monteodorisio ad aver visto le geste dei piloti del territorio

"Le auto da corsa su terra - spiega il presidente Massimo Leone - sono derivate dalle auto di serie con grosse modifiche sia per quanto riguarda la meccanica che la carrozzeria. In genere, ma non sempre, vengono tolti i vetri sia per alleggerire l'auto, che per impedire al fango di togliere la visibilità".

Domenica mattina, a partire dalle 9.30, nell'area adiacente alla pista del Campo Volo, si esibiranno molti ex corridori, in maggior parte socie di Vasto Veicoli Storici e ci sarà un giovane pilota che disputa un campionato interregionale di velocità su terra. Tra le auto accreditate ci saranno diverse Fiat 500, delle Fiat X1/9, e un paio di Lancia Delta Integrale. Nel pomeriggio, ci sarà una fase di formazione per i neofiti della velocità su terra.

"La manifestazione - spiega il presidente Leone- si inserisce in un programma più ampio che il Vasto V.S. ha iniziato per informare e formare i giovani che sono interessati ad avvicinarsi agli sport motoristici di base. In occasione del Raduno Città di Gissi del 9 giugno saranno effettuate prove cronometrate secondo il regolamento delle gare di regolarità storica. In settembre, invece è previsto un corso di guida sicura e sportiva con prova finale in pista con un'auto dalle prestazioni elevate".