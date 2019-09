"Nei giorni scorsi ho provveduto a presentare una richiesta di accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione relativa alla proroga della gestione del parcheggio multipiano di Via Ugo Foscolo a Vasto, per ulteriori quindici anni, alla De Francesco Costruzioni". Annuncia battaglia Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che chiede chiarezza sui motivi del prolungamento della concessione.

"Con la delibera numero 75 del 27 marzo 2013 - ricorda il rappresentante dell'opposizione - la Giunta comunale ha di fatto bypassato i termini fissati dall’Amministrazione stessa nel bando di gara per la progettazione e la realizzazione delle opere di miglioramento e valorizzazione del parcheggio in Via Ugo Foscolo e dell’area circostante, nonché la concessione e la gestione dello stesso. Nel bando, infatti – prosegue Sigismondi - richiamando l’articolo 143 comma 6 del decreto legislativo numero 163 del 2006, si fissava, al punto 5, il termine per l’affidamento del parcheggio in massimo trent'anni. E' intenzione, dunque, di Fratelli d’Italia capire quali lavori non prevedibili all’atto di pubblicazione del bando di gara, giustificano la proroga della concessione del parcheggio di un periodo elevato di 45 anni; vogliamo altresì - conclude Sigismondi - fare chiarezza sull’intera vicenda".