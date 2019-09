Da oggi manca esattamente un mese all'esibizione delle Frecce Tricolori nei cieli vastesi. Ma il programma allestito per questo 1° Air Show del Vastese è ricco di iniziative, che coinvolgeranno 3 comuni, Vasto, San Salvo e Cupello. Proprio da quest'ultimo si partirà, con gli appuntamenti dedicati ai ragazzi delle scuole. Poi sarà un crescendo di attenzione e manifestazioni, tra appuntamenti culturali e di intrattenimento, che vedranno in campo tante associazioni ed enti, pronti a dare il loro contributo alla manifestazione organizzata da Aeroclub di Ancona in collaborazione con Assoeventi, AssoVolo Vasto e le amministrazioni.

Sul sito Vasto Air Show (clicca qui), si potranno trovare tutti gli aggiornamenti su un calendario in continuo aggiornamento.

Programma International Air Show del Vastese

3-4 giugno – Cupello

“Aspettando le Frecce Tricolori” - Proiezione di filmati sulle Frecce Tricolori con gadget per i bambini.

7 giugno - Cupello

Premiazione a cura della commissione incaricata del concorso di disegno cui hanno partecipato le scuole elementari del territorio.

18-19 giugno – Vasto/San Salvo

Mostra statica di aeromodellismo presso sala Palazzo D’Avalos a Vasto e presso il Centro Culturale “Aldo Moro” a San Salvo.

19 giugno ore 18:00 – a Vasto centro storico

Storie a confronto - “Sicuri nei cieli” con la presentazione dei libri “La morte che viene dal cielo” di Pasquale Spadaccini e "Vivere tra le nuvole" di Massimo Russi. Partecipano gli autori, Luigi Ciancaglini, presidente Assovolo Vasto e Dario Da Roit, direttore Air Show del Vastese. Modera Giuseppe Ritucci

20 giugno

Volo degli aeromodelli partecipanti alla mostra al campo volo di Vasto.

21 Giugno – San Salvo

Convegno a tema presso la Casa della Cultura “Porta della Terra”.

21-23 giugno - Vasto

1° Raduno Internazionale del camper “Golfo di Vasto”.

Sabato 22 giugno – Vasto

Prove Manifestazione Aerea Frecce Tricolori (dalle 17:30 alle 20:30).

Programma diurno di volo (dalle ore 17:30)

Sikosrsky HH-3F - Elicottero SAR

Frecce Tricolori – Formazione

Programma serale di volo (dalle ore 20:00)

Paramotore – N. 03 Piloti

Swip Team – Formazione

Radiocronaca, commenti e animazione in onda su Radio Delta 1.

Ore 20:00 apertura concorso fotografico "Il Golfo Tricolore" organizzato da Vasteggiando. In palio un volo gratis su Vasto offerto dall'Associazione Volo Vasto.

A Vasto Città e Vasto Marina, aspettando le Frecce Tricolori, “Notte Tricolore” dalle 21:00 all’alba.

In occasione della Notte Tricolore alle ore 21:00 Cena Tricolore in concomitanza della partita di calcio Italia - Brasile di Confederation Cup.

Domenica 23 giugno – Vasto

Nella mattinata alzabandiera in piazza Rossetti e deposizione di una corona di alloro in Piazza Caprioli.

Alle 11:00 celebrazione della Santa Messa.

A seguire aperitivo ospitale nei bar del centro di Vasto.

Dal pomeriggio 1° International Air Show del Vastese (dalle 15:00 alle 20:30).

Programma diurno di volo (dalle ore 15:00):

Paramotore – N. 03 Piloti

Sikosrsky HH-3F – Elicottero SAR

Paracadutisti – Formazione

Volo Vasto – Formazione ultraleggeri

Loriano Petri – Elicottero KISS 209M

Carlo Mariani – Pilota solista

Pacenti – Pilota solista

Polizia di Stato – Elicottero AB 212

Guardia Costiera – ATR 42

Gianfranco Caprai – YAK 52

Flying Donkeys Team – 3 X PIONEER 300

Roncucci – Pitts

Swip Team – Formazione

Francesco Fornabaio – Pilota solista

Frecce Tricolori – Formazione (ore 18,00)

Programma serale di volo (al tramonto)

Paramotore – N. 03 Piloti

Swip Team - Formazione

Da Vasto Città (Loggia Amblingh e via Adriatica) lo show sarà accompagnato dalla radiocronaca messa a disposizione dall’Associazione “Vasto in Centro”.

Presso Vasto Marina a chiusura della manifestazione premiazione e ammaina bandiera.