Mercoledì 22 maggio 2013, il Consigliere regionale Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo) ha dato il via ai lavori per la costruzione di un edificio destinato alle riunioni di tutti gli italiani di Perth nel parco dell’armonia, dove già sorge il monumento all’emigrante realizzato nel 2008 grazie alle donazioni degli emigranti di origine abruzzese, in particolare le tante famiglie di origini vastesi. L’ideatore del monumento è stato l'indimenticato Albert Di Lallo, deceduto improvvisamente alcuni mesi fa, e il realizzatore Giuseppe Spadaccini.



Il Consigliere Prospero ha incontrato l'ex sindaco di Perth, Vincenzo Scurria che, come è noto, assieme al Comm. Silvio Petroro, sono stati gli ideatori e realizzatori del gemellaggio, avvenuto ufficialmente nel 1989, tra le città di Vasto e di Perth. Questa sera, presso il ristorante "Da Maurizio" il Consigliere Prospero e la Dottoressa Assunta Janni, responsabile dell'Ufficio Emigrazione, incontreranno 70 giovani figli di emigranti abruzzesi prevalentemente provenienti dalla città di Vasto per rinsaldare i legami con la loro terra d’origine. A questa manifestazione saranno presenti il sindaco di Perth Lisa Scaffidi con alcuni Consiglieri e Parlamentari del Western Australia.