Nella seconda delle tre gare infrasettimanali da giocare in notturna, il Boca Punta Penna esce nuovamente sconfitto, così come era accaduto mercoledi 15 Maggio contro l’Associazione Amigos (0-4, ndr.), questa volta è l’Atletico Baigno ad avere la meglio degli uomini di mister Bozzelli con un pesante 5-3. La gara si è giocata a Suviana, paesino al confine con la Toscana distante ben 66Km da Bologna, situato a poche centinaia di metri dal famosissimo Lago di Suviana, un lago artificiale che durante la bella stagione è una vera e propria attrazione turistica, cosa che ha stuzzicato alcuni atleti e li ha portati ad andare in quei fantastici posti dalla mattina, con dodici ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio.



Il tecnico, decide di passare al 4-4-2 facendo arretrare gli esterni di alcuni metri per poter dare una mano alla retroguardia. A difendere la porta c’è Giardino, coperto da Colella e La Verghetta terzini con Maccione e Della Casa centrali, a centrocampo Mileno e Pedace sono gli esterni con Di Fabio e Crisanti al centro, mentre in avanti con il solito bomber Russo, torna a disposizione e quindi titolare Zillotti.



La partita parte subito bene visto che passano solo 120 secondi e un lancio di Crisanti imbecca Russo che stoppa con il destro prima di fare un sombrero sull’avversario e sforbiciare con il piede sinistro in modo imparabile per la rete che vale il vantaggio lampo. La gara viene quindi controllata fino al 14’ quando ancora Crisanti lancia Russo che salta un uomo e dal limite dell’area calcia un bolide che si insacca nel sette e vale il 2-0 in meno di un quarto d’ora. Tra il 24’ e il 26’ il solito black-out che ha compromesso molte gare in stagione e porta sul 2-2 la partita grazie alla rete del numero 7 avversario (in netto fuorigioco) e quella del numero 10 che approfitta di un errore in disimpegno della retroguardia biancorossa (oggi in blu, per la seconda volta consecutiva) e trafigge Giardino per il 2-2.

La prima frazione sembra finire in parità ma al 37’ un lancio in profondità del capitano avversario buca la difesa vastese e permette alla punta avversaria di segnare il 3-2 che vale la rimonta e il sorpasso dei tosco-emiliani. Nel tragitto che porta dal campo agli spogliatoi, l’arbitro decide di espellere Bozzelli reo di avergli chiesto alcune delucidazioni sui suoi comportamenti e soprattutto sull’interpretazione che lo stesso dava al regolamento. Questa espulsione comporta quindi per il Boca Punta Penna una perdita numerica in vista della ripresa, visto che in panchina resta solo F.Mariotti, che al 15’ entrerà per Mileno. Il Boca parte malissimo e al 2’subisce la rete del 4-2 che taglia le gambe, quando un tiro-cross del numero 3 inganna Giardino e si infila sul secondo palo.

I ragazzi non ci stanno e al 15’ su azione da calcio d’angolo la palla finisce sui piedi di Crisanti che riesce a trovare l’angolo giusto per battere con il suo destro ed infilare il portiere avversario in modo imparabile. Sul 4-3 il Boca crede nella rimonta, ma dopo un paio di azioni del solito Russo, arriva la rete del definitivo 5-3 con un bel lancio da sinistra che imbecca il numero

10 avversario che colpisce la sfera dopo un rimbalzo e incrocia sul secondo palo con un gol davvero stupendo. Gli avversari fanno passare i minuti interrompendo spesso con cambi la gara e l’ultimo sussulto è a pochi minuti dalla fine quando su un calcio d’angolo Della Casa va in rovesciata ma il pallone si spegne di un soffio sopra alla traversa.



La gara si conclude con un roboante 5-3 ed ora il Boca Punta Penna ha altre due gare ravvicinate, quella di Sabato a Medicina contro il Villafontana e poi mercoledì 29 in casa nuovamente contro l’atletico Baigno, prima di riposare e attendere l’ultima di campionato sabato 8 giugno. La dirigenza e gli atleti invitano tutti i loro amici e conoscenti a partecipare alla grigliata di Domenica che si terrà probabilmente al Circolo “Ruozzi” a Bologna, ma in ogni caso invitano tutti coloro che vorrebbero parteciparvi a seguire su facebook l’evento.



Atletico Baigno – Boca Punta Penna 5-3 (Russo, Russo, Crisanti)



ASD Boca Punta Penna (4-4-2): 12 Giardino; 4 COlella, 3 Maccione (C), 5 Della Casa, 15 La Verghetta S; 11 Mileno, 8 Di Fabio, 13 Crisanti, 6 Pedace; 2 Zillotti, 7 Russo. A disposizione: 10 Bozzelli, 18 Mariotti F.







Ufficio stampa ASD Boca Punta Penna