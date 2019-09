Il Vasto Sud sul difficile campo di Guardiagrele cade nel finale dopo aver disputato una buona partita. La gara in bilico fino al 70’ ha mostrato a fasi alterne le potenzialità delle due squadre, con i padroni di casa che con una manovra corale cercavano di arrivare in porta, e i biancorossi attenti e precisi a ripartire lungo le fasce.



Primo tempo che finisce a reti bianche senza particolari recriminazioni da ambedue le parti. La ripresa mostra un calcio accettabile e ricco di emozioni con capovolgimenti di fronte da una parte all’altra. Per ben due volte tra il 50’ e il 60’ è Mastronardi a tenere in piedi il Vasto Sud con due strepitose uscite. Ma al 65’ momento topico del match, un’azione bella e veloce dettata dal centrocampo, girata sulla fascia destra con un bel cross dal fondo, a centro area Acquarola in mezza girata manda di qualche centimetro fuori alla sinistra dell’estremo difensore guardiese.



Dall’azione nitida che poteva portare al vantaggio, dopo qualche minuto Il Vasto Sud si ritrova sotto. Palla persa malamente a centrocampo, contropiede veloce che taglia tutta l’area e Taraborelli che insacca. A questo punto la Capolista ancora in ballo per la vittoria finale del campionato tira i remi in barca e cera di contenere gli attacchi di Mister Acquarola, che alla ricerca del pareggio sposta di molto il baricentro in avanti.



A fine gara un contropiede porta il risultato sul 2-0. Il Vasto Sud esce tra i complimenti degli avversari e con un invito al terzo tempo in un bar locale. L’ultima gara di una buona stagione in casa all’Incoronata di Vasto sabato 25 Maggio, vedrà il Vasto Sud opposto al Fara S. Martino.

Tabellino

Guardiagrele - Vasto Sud 2-0

Marcatore: 30’, 38’ Taraborelli



Vasto Sud (4-1-3-2): 1 Mastronardi, 4 D’Ermilio, 2 Salvatore, 27 Ciccotosto, 6 Carluccio, 13 Bruno (60’-11 Lucci), 10 Rossi, 19 Sabatini, 15 Pascuccio (70’- 24 Capriati), 81 Acquarola M., 21 Ortolano. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatori Lorenzetti, Gileno, Cupaioli.



Classifica. Guardiagrele 56; S. Giovanni Tornareccio 55; Fara S. Martino 48; Vasto Sud D’Adamo 43; Palena 43; S. Liberata Frisa 38; Altino 33; Villa Scorciosa 26; Virtus Araba Fenice 25; Fossacesia 18; Borgorosso 17; Virtus Frentana 10; Delphinus 7.

www.vastosud.sistemacalcio.com

Ufficio stampa asd Vasto Sud