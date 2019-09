Avviate le indagini per individuare le responsabilità dell'abbandono di resti cimiteriali nei cassonetti. Lo annuncia il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, dopo la notizia e le foto pubblicate da ZonaLocale.it sui pezzi di casse da morto di legno e zinco lasciati in un cassonetto nei pressi del cimitero di Vasto.

Il primo cittadino ha "ordinato una immediata inchiesta al Comando Polizia Municipale di Vasto finalizzata ad accertare le responsabilità di quanti hanno operato in spregio alle chiare disposizioni di legge.

Quanto accaduto è gravissimo.

Nessuno può procedere senza le autorizzazioni degli uffici comunali che, decisa la data, impartiscono ai cittadini interessati le indicazioni finalizzate al corretto smaltimento dei resti.

Una cosa è certa, quei resti non dovevano trovarsi in un normale cassonetto e, pertanto, chi ha sbagliato deve essere perseguito nelle sedi opportune".