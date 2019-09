Da Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, riceviamo e pubblichiamo:

"Intendo offrire il mio supporto morale e istituzionale per il ruolo che ricopro al giovane attivista del Movimento 5 Stelle Ottavio Tramonte, aggredito nei giorni scorsi a San Salvo con un martello e bottiglia di vetro da parte di un esponente di altra forza politica. Conoscendo personalmente l'aggredito e tutto il gruppo di ragazzi a 5 stelle sansalvesi, non posso che rinnovare loro la mia stima e il mio sostegno alle iniziative che frequentemente mettono in campo perseguendo il bene comune. Lo fanno pur essendo fuori dal Consiglio comunale e mettendole in atto da veri cittadini attivisti e in maniera del tutto pacifica e democratica.

Li esorto a continuare senza timore alcuno ed auguro loro di ottenere benefici per la cittadinanza. In merito all'episodio ed alcune strane dichiarazioni apparse su blog e siti locali, credo che i cittadini abitando in Comuni quali Vasto e San Salvo dove bene o male ci conosciamo tutti, possano farsi un'idea propria senza scavare in dichiarazioni e ricostruzioni che spesso, troppo spesso, vogliono dare una propria interpretazione all'accaduto. Ottavio Tramonte è un bravo ragazzo, conosciuto da tanti, aperto al dialogo e dichiaratamente pacifico. Chi desidera può constatarlo lui stesso, chiedendo un incontro direttamente con Ottavio che è pronto a confrontarsi. Conoscendo Ottavio sono certo che sarà ben lieto di parlare con chiunque e fare una sana, onesta e chiarificatrice chiacchierata. Per quel che riguarda il mio ruolo istituzionale, sarà mia cura informarmi direttamente nelle sedi opportune e riferire alle autorità preposte".