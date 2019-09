La “FIAB Vasto Pedala” vi invita a "Il Gelato in Bicicletta" - Domenica 26 maggio 2013. Divertiamoci tutti insieme!

Ritrovo ore 16.30 a Vasto Marina di fronte il Monumento alla Bagnante (Sirenetta) e, attraverso la pista ciclabile, raggiungeremo San Salvo Marina dove, chi vorrà, potrà gustare un buon gelato.

Per chi parte da Vasto città, ci si incontra alle 16.15 in Via Adriatica (portale San Pietro)

Durante l’Aperinbici PIT-STOP, sarà anche possibile tesserarsi! In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato

Per info e contatti: Alberto (338.9675721) Roberto (339.5368352)

Mail: fiabvastopedala@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vastopedala

Web: vastopedala.wordpress.com