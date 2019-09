E' sempre acceso il dibattito sulle sorti del centro storico di San Salvo. Mentre continuano a dividersi le opionioni sulle sorti di piazza San Vitale, con i pro e contro alla riapertura al traffico, l'associazione Impresa&Territorio lancia una campagna chiamata Facciamo Centro!, allo scopo di "rivitalizzare il centro urbano di San Salvo".

Il presidente dell'associazione Fabio Travaglini spiega come "da diversi anni ormai il centro urbano di San Salvo vive una situazione di spopolamento e di degrado con molta preoccupazione da parte dei residenti e dei commercianti e poche, pochissime, iniziative concrete di riqualificazione".

Lo scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini sansalvesi "a una maggiore attenzione ai problemi del centro storico, attraverso una serie di iniziative che puntino a coinvolgere in particolare i giovani". Primo appuntamento venerdì 24 maggio, in collaborazione con l'associazione culturale M.I.A. (Materiale Immaginario Artistico), con la visita guidata al Museo "La giostra della memoria" ed un aperitivo con prodotti tipici abruzzesi presso il bar Casina delle Rose.

"L'idea di promuovere la campagna Facciamo Centro! è nata spontaneamente da un gruppo di amici - ha spiegato Travaglini - e dalla delusione di vedere un centro urbano spopolato, in cui le uniche presenze ad aumentare sono quelle delle scritte VENDESI o AFFITTASI. Si comincia quasi ad aver timore di uscire a piedi la sera. Per questo non ci appassiona la polemica politica sterile sull'apertura o la chiusura di una strada o di una piazza: in questa fase è necessario innanzitutto riportare in vita il centro con la frequentazione delle persone, dei giovani e delle famiglie. Noi vogliamo impegnarci per stimolare questa sensibilità, con piccoli gesti quotidiani, come visitare un museo o fare un aperitivo, che possono diventare una grande azione collettiva di chi ha davvero a cuore San Salvo".