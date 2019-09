In occasione della 6° edizione della Settimana Europea della Gioventù (26 Maggio – 2 Giugno 2013, clicca qui per ulteriori dettagli) l’Informagiovani del Comune della Città del Vasto in collaborazione con lo Europe Direct di Chieti organizza per GIOVEDI’ 23 MAGGIO dalle ORE 17.00 alle 19.00 un “SEMINARIO INFORMATIVO SULLE OPPORTUNITÀ IN EUROPA”.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenza al 3° piano degli ex palazzi scolastici in Piazza Rossetti dove è anche situata la nuova sede dell’Informagiovani.

All’incontro sarà presente la Dott.ssa Annalisa Michetti referente dello Europe Direct di Chieti (ente di invio per gli SVE) insieme a lei cercheremo di capire quali sono le modalità e gli strumenti per poter vivere un’esperienza europea completamente finanziata dall’UE

Per i giovani è molto importante svolgere un periodo di tirocinio o di volontariato all’estero , è utile per acquisire nuove capacità e competenze in ambito formativo e lavorativo ma soprattutto il vivere in un ambiente multiculturale dà la possibilità ai ragazzi di accrescere maggiormente la propria cultura personale.

IL SEMINARIO E’ GRATUITO ED APERTO A TUTTI

Per maggiori info: 0873.309455 dal lunedi al venerdi dalle 15.30 alle 19.30 – informagiovanivasto@libero.it

Seguendo il link dell’evento su facebook troverete molte informazioni sugli argomenti trattati nel nostro seminario : https://www.facebook.com/events/125231087675442/

Il Seminario verterà su due argomenti principali :

• PROGRAMMA LLP PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - LEONARDO DA VINCI

• PROGRAMMA YOUTH IN ACTION AZIONE 2 - SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO

PROGETTO LEONARDO: Sei un giovane laureato in cerca di esperienze lavorative in Europa? Un disoccupato che ha voglia di fare un esperienza riqualificante per reinserirsi nel mercato del lavoro? Un lavoratore che vuole arricchire il proprio bagaglio di competenze? Il programma settoriale Leonardo da Vinci offre l’opportunità di effettuare un tirocinio formativo in uno dei paesi aderenti al programma. I tirocini sono erogati dai progetti Leonardo PLM attraverso una selezione a bando.Questa esperienza ti consentirà di inserirti temporaneamente nella realtà lavorativa di un altro paese e di arricchire così il tuo bagaglio di competenze professionali.La partecipazione al Programma è GRATUITA , la borsa Leonardo da Vinci rappresenta un contributo finanziario diretto per sostenere i "costi di mobilità": viaggio, assicurazione e soggiorno.



SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO : Il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva. I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l'opportunità di entrare in contatto con nuove culture, esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro formazione personale e professionale.

Il Servizio Volontario Europeo è praticamente GRATIS!!Le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, assicurazione sanitaria, corso di lingua e pocket money mensile sono coperte e finanziate dalla Commissione Europea.

