E’ prevista per sabato 25 maggio 2013 la cerimonia per la conclusione dell’anno scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di San Salvo.



L’evento celebrativo e ludico verrà tenuto nella moderna e funzionale struttura di Via Montegrappa che da oltre un anno è andata a potenziare il già elevato livello qualitativo dell’offerta formativa nello strategico settore della formazione professionale, offrendo a tutti gli alunni del comprensorio vastese nuovi strumenti per la preparazione al lavoro nei settori della produzione industriale ed artigianale oltre che dei servizi socio-sanitari.



L’occasione servirà per fare il punto sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro intrattenute con le aziende del territorio vastese in questo difficile periodo dell’economia nazionale e locale.



Interverranno il Presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, il Consigliere Regionale Nicola Argirò, gli assessori provinciali, i responsabili delle aziende industriali convenzionate con l’Ipsia, numerose autorità civili e religiose del territorio, oltre che l'intera comunità scolastica del comprensorio accolta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “R. Mattioli” Prof.ssa Maria Luisa Di Mucci e dal Sig. Sindaco di San Salvo, Avv. Tiziana Magnacca.



Con l’occasione verranno distribuite agli alunni meritevoli dell’istituto le borse di studio annuali offerte dalla famiglia D’Aurizio.

Sono previsti, inoltre, un concerto polifonico del coro della Scuola Media “S. D’Acquisto” di San Salvo e un evento ludico dagli studenti dell'Istituto con la sfilata di moda e le premiazioni degli alunni che si sono distinti per meriti culturali o sportivi nel corso del corrente anno scolastico.