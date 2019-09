Vince e convince la formazione juniores del Vasto Marina che travolge 5-0 un Vastogirardi inesistente su un campo reso pesante dalla pioggia. Agli ospiti bastava un pareggio per passare, ma per loro non c’è stato nulla da fare, nettamente più bravi i ragazzi di mister Antonaci che con questa vittoria si aggiudicano il triangolare e accedono ai quarti di finale dove troveranno la Nuova Tor Tre Teste.

La gara di andata si disputerà mercoledì 29 maggio alle ore 16.00 all'Aragona (dove la mattina è di nuovo in programma il torneo interscolastico rinviato) e il ritorno a Roma è in programma sabato 1 giugno, sempre alle ore 16.00.



Le date sono certe, così come l'avversario, vincente della sfida Lazio-Sardegna, le sedi devono ancora essere ufficializzate. Eguagliato il piazzamento dello scorso anno, quando dopo la sfida contro il Termoli, senza triangolare, la squadra vastese arrivò ai quarti eliminata dalla formazione romana della Vigor Perconti.

La partita. Portare a casa i tre punti per essere tra le prime 8 squadre d'Italia, è questo l'obiettivo del Vasto Marina che è determinato nel volerlo raggiungere. Al 12' Galiè potrebbe segnare, ma colpisce male in area e spreca, sul corner successivo Travaglini serve Stivaletta che di testa manda fuori. Il gol è nell'aria, al 15' è ancora Galiè a provarci, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa, sulla ribattuta arriva Cesario che non centra lo specchio della porta. Il Vasto Marina attacca con decisione per cercare la rete, al 17' Serafini spedisce a lato, al 36' si vedono per la prima volta gli ospiti in avanti con una conclusione imprecisa di Di Benedetto al termine di un'azione in contropiede.

Un minuto dopo il portiere ospite Domenico Melaragno atterra Riella in area, il contatto sembra essere dubbio, ma il direttore di gara, Luciani di Roma 1, concede il penalty. Sul dischetto si presenta il capitano Cesario che insacca spiazzando l'estremo difensore ospite. Non si accontentato i biancorossi e insistono al 41' con Pili il cui tiro viene messo in angolo da Melaragno e al 44' con Riella che si coordina alla perfezione, ma poi spara fuori. Nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro i vastesi raddoppiano, Riella dalla destra mette in mezzo dove Galiè colpisce di testa e firma il 2-0.

La ripresa comincia con il Vasto Marina ancora in avanti, al 47' la punizione di Travaglini va fuori, al 48' il tiro di Stivaletta sorvola la traversa, al 50' Galiè servito in area da Travaglini riceve e lascia partire un diagonale che supera la linea e porta a 3 i gol dei padroni di casa. Al 58' i ragazzi di Antonaci colpiscono anche un palo con Cesario dopo un colpo di testa su corner battuto da Riella, in seguito viene espulso per proteste il tecnico del Vastogirardi Palazzo. Anche se ormai la partita non ha più storia i vastesi cercano di arrotondare il risultato, al 62' Cesario butta in mezzo all'area un pallone sul quale interviene Di Giorgio, entrato per Travaglini, che però manda alto.

Al 72' l'incontenibile Riella supera la difesa avversaria in slalom, per fermarlo ci vogliono le maniere forti, ci pensa Daniele Colucci che lo atterra, è calcio di rigore, batte Di Gorgio che segna. Al 74' il Vastogirardi rimane in 10 per l'espulsione del difensore Roberto Melaragno, per lui rosso diretto per proteste. Al 77' c'è tempo per il quinto gol, dalla destra ancora Cesario lascia partire un traversone sul quale interviene Galiè di testa, la palla colpisce prima il palo e poi si deposita in rete. Il Vasto Marina passa meritatamente il turno e adesso il prossimo obiettivo sarà quello di migliorare il risultato dello scorso anno ed accedere alle semifinali nazionali. Per questi ragazzi tutto è possibile.

Tabellino

Vasto Marina-Vastogirardi 5-0 (2-0)

Marcatori: 38' Cesario (VM) rig., 46' Galiè (VM), 50' Galiè (VM), 72' Di Giorgio (VM) rig., 77' Galiè (VM)

Vasto Marina: Benedetti, D'Alessandro, Pili, Serafini, Piermattei, Menna (64' Iammarino), Galiè, Stivaletta (78' D'Amelio), Cesario, Travaglini (55' Di Giorgio), Riella. A disposizione Piccinini, Racciatti. Allenatore Antonaci

Vastogirardi: Melaragno D., Bucci, Antonelli, Colucci A., Melaragno R., Colucci D., Mattioli (59' Testa S.), Di Placido, Cea, Castaldi, Di Benedetto (52' Masciotra). A disposizione Conti, Testa P., CAppussi, Marracino, Cutrone. Allenatore Palazzo

Arbitro: Franco Luciani di Roma 1, assistenti Colizzi di Abano Laziale e Spadi di Roma 1

Ammoniti: Bucci (VG), Melaragno D. (VG), Colucci D. (VG)

Esplusi: al 59' Palazzo (allenatore Vastogirardi) per proteste, al 74' Melaragno R. (VG) per proteste