La formazione juniores del Vasto Marina vuole i quarti di finale del torneo nazionale, ma per accedervi deve battere il Vastogirardi, che ha vinto 2-1 contro il Grottammare e al quale basta anche un pareggio per qualificarsi. Si gioca oggi pomeriggio alle 15.30 allo stadio Aragona.

Per i padroni di casa si tratta della seconda e ultima partita del triangolare, dopo essere stati raggiunti nelle Marche ad un minuto dalla fine dell'incontro, i ragazzi di Antonaci vogliono assolutamente vincere per continuare a sognare.

Nel prossimo turno li attende la vincente della partita tra Lazio e Sardegna. In caso di accesso alla fase successiva si giocherebbe il 29 maggio l'andata e il 1 giugno il ritorno. Poi le semifinali 8 e 12 giugno e la finale a Roma il 19 dello stesso mese.

La pioggia prevista per oggi ha convinto gli organizzatori a rimandare a mercoledì prossimo il torneo interscolastico per il 50° anniversario dell'Istituto Industriale "E. Mattei" che era in programma questa mattina a partire dalle ore 9.00.

Una manifestazione che avrebbe avuto ripercussioni sulla tenuta del manto di gioco e contro la quale si era attivata la dirigenza del Vasto Marina, che nella persona del presidente Travaglini ha chiesto alle autorità locali maggiore attenzione e rispetto verso i propri ragazzi.

Il massimo dirigente e il segretario Vincenzo Travaglini si era incontrati sabato mattina con Rocco Ciafarone, dirigente scolastico del Mattei, per trovare una soluzione e rimandare l’evento scolastico, ma in quella occasione non erano riusciti nel loro intento. Poi una mano è arrivata dal meteo.

Archiviata questa gara la società si riunirà per parlare internamente della collaborazione con la Vastese e dare, probabilmente in settimana, alla compagine del presidente Di Domenico una risposta in merito ad un eventuale futuro insieme.