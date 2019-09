Quando manca esattamente un mese al Vasto Air Show (clicca qui) la macchina organizzativa è in piena attività. L'evento che porterà le Frecce Tricolori a solcare i cieli del Vastese richiamerà non meno di 70mila persone. Per questo sarà necessario mettere in campo tutte le forze necessarie a garantire l'assoluta sicurezza prima, durante e dopo l'evento. Questa mattina, a mezzogiorno, si terrà un incontro presso la Prefettura di Chieti, richiesto dall'Aeroclub di Ancona, che organizza l'Air Show in collaborazione con Assoeventi, Volo Vasto, i Comuni di Vasto, San Salvo e Cupello.

All'incontro col Prefetto De Marinis saranno presenti il presidente del sodalizio marchigiano, Egidio Straccio e il referente del club a Vasto, Dario Da Roit, insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e tutti coloro che saranno coinvolti nella gestione dell'evento.

Già dall'inizio di giugno si svolgeranno una serie di attività legate all'evento, ma il clou del Vasto Air Show sarà il 22 e 23 giugno, con una partecipazione di veivoli che si arricchisce sempre più. Mancano gli ultimi dettagli e poi il programma sarà definitivo. E potrà partire il conto alla rovescia per l'appuntamento con i bolidi del cielo e con le Frecce Tricolori, orgoglio dell'aviazione italiana.