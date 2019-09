Domenica 26 maggio è in programma il consueto appuntamento con “Correre per vivere”, la manifestazione podistica giunta alla sua XIII edizione, organizzata dalla Asd Atletica Vasto nell'ambito delle festività in onore di Maria Ausiliatrice, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco.



Tutto è ormai pronto per accogliere i podisti di ogni età che si ritroveranno alle ore 8,30 in piazza della Repubblica (chiesa dei Salesiani): si inizierà alle ore 9,15 con i più piccoli nelle varie categorie da 0 a 15 anni, poi gli adulti nella gara agonistica di km 8 e a seguire la partenza del Walking, la camminata di km 6 per le strade di Vasto, a cui possono partecipare davvero tutti, senza fretta, godendosi un “trekking” cittadino a traffico limitato e quindi finalmente no-smog.



Le iscrizioni si ricevono comunicando i dati anagrafici personali e di eventuali gruppi al fax 0873-362625, oppure via email a: marco.spadaccino@alice.it oppure presso l'Istituto Salesiani, in via S. Domenico Savio, nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 18 alle ore 20.



Per ulteriori informazioni chiamare il 339-5030302 (ore serali).