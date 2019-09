Si è disputata domenica 19 maggio presso gli impianti del Circolo tennis Atessa la seconda giornata del Campionato di serie D1 maschile Regionale che ha visto impegnati gli atleti della PromoTennis Vasto contro la formazione di casa del CT Atessa.

Gli incontri si sono rivelati, come previsto, di alto livello con tre singolari e un doppio.

Il primo singolare ha visto impegnati per la formazione vastese Santicchia S. contro Rossi G. terminato con il risultato di 6/1 – 6/0 per la PromoTennis Vasto.

Il secondo singolare ha visto impegnati per la formazione vastese Troiano N. contro Carbonelli N. terminato con il risultato di 7/6 – 6/3 per la PromoTennis Vasto.

Il terzo singolare ha visto impegnati per la formazione vastese Checchia G. contro Tano F. terminato con il risultato di 6/7 – 2/6 per il CT Atessa.

Il doppio ha visto impegnati per la PromoTennis il duo Troiano N. – Santicchia S. contro Tano F. – Rossi G. per il CT Atessa. Il match si è concluso con il risultato di 6/0 – 7/6 per la formazione vastese.

La seconda giornata si conclude con la vittoria della A.P.D. PromoTennis Vasto con il risultato di 3-1.

E domenica 26 maggio spareggio per il primo posto nel girone F con il MatchPoint 2000 Pescara, che annovera atleti di alta classifica.