"Il sindaco aveva annunciato per il 21 maggio la soluzione del problema Pulchra, la società mista pubblico-privato che gestisce la raccolta differenziata in città, con l’intenzione di modificarne il consiglio di amministrazione. Da quanto apprendiamo, ieri sera si è svolta l’assemblea dei soci ma con un sostanziale nulla di fatto e che, senza una ulteriore riconvocazione formale, è stata aggiornata verbalmente a questa sera". Lo affermano i consiglieri comunali Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete e Massimiliano Montemurro.

"Il timore fondato è che ancora una volta stiano prevalendo gli appetiti dei partiti che mirano al collegio sindacale per operare quelle tanto deprecabili spartizioni di potere. Parte della maggioranza, sindaco compreso, vorrebbe riconfermare gli stessi sindaci revisori, mentre noi riteniamo opportuno, così come evidenziato giustamente dalla segreteria del Pd, che dopo sette anni di attività nel ruolo di controllori sia indispensabile un totale ricambio. La volontà del sindaco, di applicare la revisione di spesa anche alla società partecipata, sostituendo i soggetti nominati dalla politica con il personale comunale, ha sempre incontrato il nostro incondizionato sostegno, poiché siamo convinti che il contesto imponga tagli veri e severi, soprattutto mentre si continuano a chiedere ai cittadini vastesi pesanti impegni sul versante delle tasse e delle imposte. Ovviamente, la revisione di spesa dovrà essere realistica ed effettiva, nel senso che le nuove figure comunali chiamate alla gestione non dovranno assolutamente percepire alcun compenso né stipendio dalla società in questione. Su questo vorremmo un preciso e dichiarato impegno del primo cittadino. Inoltre, continuiamo ad auspicare che l’amministrazione comunale affidi l’incarico a chi ha già maturato notevoli esperienze nella gestione delle società partecipate. I ruoli da ricoprire sono alquanto delicati ed è bene che siano affidati anche a chi è libero da eventuali procedimenti in corso, il cui esito potrebbe inficiarne l’operato".