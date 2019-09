Rinviato per pioggia il torneo interscolastico in programma mercoledì allo stadio Aragona di Vasto a partire dalle ore 9.00. In campo sarebbero dovute scendere le formazioni del Liceo Scientifico "Mattioli", Itcg "Palizzi", Liceo "Pantini-Pudente" e quella dei "padroni di casa" del Mattei.

Il torneo dovrebbe svolgersi mercoledì 29. L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su RadioPlayz. L'ingresso all'Aragona è gratuito.

Il comunicato dell'Istituto "E. Mattei". A causa delle avverse previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 22 maggio, ci vediamo costretti a rinviare il quadrangolare di calcio tra le rappresentative degli Istituti Superiori di Vasto, organizzato nell’ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei”. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi domani, alle 9, allo stadio Aragona, è stato spostato a mercoledì prossimo, 29 maggio, sempre alle 9, nel medesimo stadio Aragona. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma non abbiamo avuto alternative, anche perché la pioggia comprometterebbe la funzionalità del campo di calcio dove, nel pomeriggio, dovrà giocare la squadra del Vasto Marina.