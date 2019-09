Ore 11.30 Assolti dall'accusa di concussione, peculato e voto di scambio perchè il fatto non sussiste Antonio Prospero e Nicola Soria. Prosciolti dagli altri reati di abuso d’ufficio, falso in atto pubblico e privato, violazione della legge elettorale ed altri reati minori per intervenuta prescrizione.

Nella vicenda erano coinvolti a vario titolo il consigliere regionale Antonio Prospero, suo figlio Francesco, l'ex assessore alla polizia municipale del Comune di Vasto, Nicola Soria, sua figlia Antonella e il vigile urbano Alberto Marrone. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Arnaldo Tascione e Giovanni Cerella.

Tra gli episodi contestati, c'erano alcune multe che sarebbero state annullate e favori in cambio del voto alle elezioni regionali del 2005.

Nella requisitoria che ha preceduto la sentenza, la pubblica accusa, rappresentata dal pm Giancarlo Ciani, aveva chiesto il proscioglimento degli imputati. Il Tribunale collegiale era composto dal presidente Antonio Sabusco, dai giudici a latere Giovanni Falcione e Michelina Iannetta.

L'attesa - E' fissata per questa mattina l'ultima udienza del processo che vede coinvolti il consigliere regionale Antonio Prospero e l'ex assessore del Comune di Vasto Nicola Soria.

La vicenda è relativa a presunti voti di scambio che sarebbero avvenuti in occasione delle elezioni regionali del 2005.

Oggi è prevista la sentenza, il pm ha chiesto l'assoluzione dei due imputati dalle accuse di concussione e voto di scambio.