Si è svolta sabato 18 maggio, al Salone del Libro di Torino, la premiazione della XII edizione di InediTO - Premio Colline di Torino. Davanti a un pubblico numeroso composto per lo più da operatori del settore e scrittori sono stati proclamati i vincitori e i menzionati delle cinque sezioni del concorso e del premio speciale “Strade di colori e sapori”. Ospiti d’onore il presidente, Sergio Zoppi, la dirigente della Provincia di Torino, Elena Di Bella, il sindaco di Moncucco T.se, Nicola Grande, il poeta Davide Rondoni e l’attore Renato Liprandi.

Insieme alla lettura di alcune opere vincitrici e all’esibizione dei premiati nella sezione Testo Canzone, sono state presentate la raccolta poetica dal titolo Una (Giuliano Ladolfi Editore) di Maddalena Bertolini e il romanzo Nora Lopez. Detenuta N84 (Gingko Edizioni) di Nicola Viceconti, vincitori della scorsa edizione. Presenti alla cerimonia anche alcuni membri della giuria: Natascia Pane dell’agenzia letteraria Contrappunto e Teodora Trevisan della Neos Edizioni per la sezione Narrativa-Romanzo, lo scrittore Danilo Zagaria vincitore della scorsa edizione per la sezione Narrativa-Racconto, l’attrice e regista Silvia Zoppoli vincitrice della scorsa edizione per la sezione Testo Teatrale e Fabio Gallo dell’agenzia musicale l’Altoparlante per la sezione Testo Canzone.

InediTO coinvolge i comuni di Chieri, Poirino, Santena, Pecetto T.se, Baldissero T.se, Andezeno, Cambiano, Moncucco T.se e Moriondo T.se, facenti parte del progetto Strade di Colori e Sapori della Provincia di Torino. Inoltre, si pregia dell’Alto Patrocinato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è inserito nell’ambito della manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, con il sostegno, della Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino, il contributo della Provincia di Torino, di Legacoop Piemonte, il patrocinio della Regione Piemonte, la sponsorizzazione di Aurora Penne, la partnership con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino, il Circolo dei Lettori di Torino, il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, la Libreria Mondadori di Chieri, l’Associazione Patchanka di Chieri, il settimanale «News Spettacolo», il mensile «CHierioggi», l’agenzia letteraria «Contrappunto» e la community letteraria «Pickwicki».

Il concorso è diventato negli anni un punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i nuovi autori del panorama nazionale che si cimentano con la poesia, la letteratura, il teatro e la musica. Il numero degli iscritti al concorso che provengono da tutta Italia e dall’estero (Europa, Usa, Australia, Asia), è cresciuto edizione dopo edizione.

I premi per ogni sezione ai primi classificati saranno: contributo alla pubblicazione pari a 1.500 euro per la sezione Narrativa-Romanzo; contributo alla pubblicazione pari a 1.000 euro per la sezione Poesia; 500 euro per le sezioni Testo Teatrale e Narrativa-Racconto; 300 euro per la sezione Testo Canzone, contributo alla pubblicazione pari a 1.000 euro per il premio speciale Strade di Colori e Sapori assegnato ad un’opera che tratta il tema del paesaggio e del territorio.

Il prestigio e l’autorevolezza del Premio sono garantiti dalla presenza di un Comitato d’onore formato da, tra gli altri: Roberto Cota (presidente Regione Piemonte), Antonio Saitta (presidente Provincia di Torino), Ugo Perone (assessore alla Cultura Provincia di Torino), Flavia Cristiano (direttrice “Centro per il Libro e la Lettura” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Il concorso è presieduto da Sergio Zoppi (responsabile Istituto di Storia dell'Europa mediterranea del C.N.R. dell’Università degli Studi di Torino), mentre la giuria è composta da esperti del settore, tra i quali, Davide Rondoni, Gian Luca Favetto, Antonio Giordano, Luca Ragagnin, Fabrizio Galassi, nonché da alcuni vincitori e menzionati delle passate edizioni del concorso.





ALBO D’ONORE

SEZIONE POESIA

1° PREMIO (contributo alla pubblicazione pari a 1.000 euro): Tutto ciò che amo ha dentro il mare di Eva Laudace (Vasto, CH)

MENZIONE: Urti gentili di Annamaria Ferramosca (Roma), Come Dio, su tre croci di Giuseppe Nibali (Sant’Agata Li Battiati, Catania), Senza titolo di Marta Bardazzi (Torino).

SEGNALAZIONE (Penna Aurora): Senza titolo di Nicole Rosa Brunet (Valdagno, Vicenza)

SEZIONE NARRATIVA - ROMANZO

1° PREMIO (contributo alla pubblicazione pari a 1.500 euro): I cavalli delle giostre di Antonio Gentile (Pescara)

MENZIONE: I giorni dentro di Isabella Benvenuti (Livorno), Il re bianco del Madagascar di Francesco Grasso (Roma), Bibulo. Ovvero un incubo fatto in Padania di Mauro Pisani (Castel San Giovanni, Piacenza)

SEZIONE NARRATIVA - RACCONTO

1° PREMIO (500 euro): Velo di Matteo Edoardo Paoloni (Tarquinia, Viterbo)

MENZIONE: Come la rabbia di mille gocce di Ilaria Cecchini (Fiesso di Gattatico, Reggio Emilia), Denuncia di furto di Roberto Pallocca (Marino, Roma), Una separazione di Riccardo Lanferdini (Torino)

SEZIONE TESTO TEATRALE

1° PREMIO (500 euro): …E non fu tenera la notte di Fryda Rota (Borgo Vercelli, VC)

MENZIONE: La gatta con gli stivali di Sara Elena Rossetti (Milano) e Rino Cacciola (Cernusco sul Naviglio, Milano), Il condominio di via Smith di Simone Giusti (San Giuliano Terme, Pisa) coautrice Irene Crespi (Venegono Inferiore, Varese), C.S.T.: Il tempo della scelta di Rocco Sestito (Trento)

SEZIONE TESTO CANZONE “PREMIO LEO CHIOSSO”

1° PREMIO (300 euro): Un uomo che aspetta di Daniele Ronda (Podenzano, Piacenza)

MENZIONE: Il Ponte sulla Drina di Marco di Noia (Milano), L’Italia dei pensatori di Beppe Tranquillino (Bologna), Forse no di Carolina Da Siena (Canosa di Puglia, Bari)

SEGNALAZIONE: Torino di Diego Stroppiana (Rivalta di Torino, TO), Anche in Emilia di Nicola Nucci (Torrita di Siena, SI)

PREMIO SPECIALE “STRADE DI COLORI E SAPORI”

(contributo alla pubblicazione pari a 1.000 euro): Colline pisane di Paola Picchioni (Pisa) iscritto alla Sezione Narrativa-Romanzo).