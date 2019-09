Ore 15.15 - Il giudice Anna Rosa Capuozzo ha fatto rientro alle 14.58 nell'aula gup al piano terra del palazzo di giustizia di Vasto. Colpo di scena: niente sentenza. Il magistrato, invece, ordina una nuova perizia psichiatrica per accertare la capacità d'intendere e di volere dell'imputato, Vito Pagano, nel momento in cui sono accaduti i fatti. Il giudice ha affidato l'incarico al professor Antonello Bellomo, docente di psichiatria e psicopatologia all'Università di Foggia. Il giuramento è fissato per il 28 maggio prossimo in Tribunale.

Una prima perizia è stata già svolta nei mesi scorsi. Il 29 gennaio, al termine dell'incidente probatorio, Pagano era stato dichiarato capace d'intendere e di volere.

Ora, però, il giudice ha deciso che il 29enne dovrà essere visitato di nuovo "e ha posto dei precisi quesiti cui il consulente dovrà rispondere", dicono gli avvocati difensori, Fiorenzo Cieri e Clementina De Virgiliis.

L'attesa - E' fissata per stamani l'udienza decisiva, in cui il giudice leggerà la sentenza del processo per l'omicidio di San Salvo. Alla vigilia di Ferragosto dello scorso anno, una donna di 68 anni, Albina Paganelli, fu assassinata con 18 coltellate nella sua casa di via Fedro.

Di quel delitto è accusato Vito Pagano, 29enne sansalvese, in carcere dal 14 agosto 2012. I suoi avvocati difensori, Fiorenzo Cieri e Clementina De Virgiliis, hanno scelto il rito abbreviato. Il 7 maggio scorso l'udienza a porte chiuse dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo. Al termine della lunga seduta, il magistrato si è riservato di decidere, rimandando a oggi la lettura della sentenza. I familiari della vittima sono rappresentati dagli avvocati Giovanni e Antonino Cerella.

La pubblica accusa è sostenuta dai pm Enrica Medori e Giancarlo Ciani.