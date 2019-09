Il sindaco di Cupello Angelo Pollutri, assieme alla sua Amministrazione congiuntamente al Parroco del paese, Don Nicola Florio, saranno ricevuti in udienza dal Papa, sua Santità Francesco, mercoledì 22 maggio. A sua Santità verrà consegnato in dono il carciofo Mazzaferrata di Cupello, tipico ortaggio delle campagne del nostro territorio.



Come ribadito più volte da esperti botanici del settore e dalle riviste nazionali dell’agro alimentare, siamo in presenza di una specialità molto peculiare essendo questo prodotto unico e autoctono, frutto di lavoro e ricerca del nostro mondo agricolo cupellese.



Nella ricerca e valorizzazione di questo prezioso ortaggio dobbiamo evidenziare come il Comune di Cupello in collaborazione con la cooperativa San Rocco di Cupello abbiano alacremente lavorato in questi lunghi anni per rendere possibile la cultura cooperante tra i coltivatori e la diffusione del carciofo Mazzaferrata, anche con il metodo della filiera corta, infatti da quest’anno

il carciofo lavorato e trasformato dalle produttrici della cooperativa, denominato “Regine di Cupello”, oltre ad essere disponibile presso i locali della cooperativa, sarà venduto presso la catena agroalimentare internazionale Eataly che vende, nei propri esercizi, tutte le eccellenze gastronomiche italiane.

Questa catena, oltre ad essere presente nelle principali città italiane, è presente in tutto il mondo. Il Sindaco Pollutri vuole, con questo dono, far conoscere al Santo Padre l’indubbio valore e la comprovata qualità dei prodotti della terra d’Abruzzo, in particolare il carciofo di Cupello, che in questo periodo è al massimo della sua espressione organolettica, e come rappresentante della sua comunità, portare il caloroso saluto di tutti i cupellesi in particolare di coloro che hanno dedicato la loro vita alla produzione ed alla coltivazione di questo importante prodotto orticolo.