Dopo la visita degli Aquilotti San Salvo alle strutture del Bologna FC è di nuovo il momento di incontrare i tecnici della società bolognese e come di consuetudine sarà il professor Francesco Morara, responsabile del progetto "Bologna Kids 5-13", a essere presenti nelle strutture per una giornata di allenamento. Ad accoglierli Roberto Rossi, il responsabile della scuola calcio Aquilotti San Salvo.



Martedì 21 maggio 2013, infatti, ci sarà una lezione condivisa in cui il professore Morara e i tecnici locali che alleneranno insieme tutti i gruppi della scuola calcio Aquilotti San Salvo dove i ragazzi avranno modo di dimostrare i progressi ottenuti e i miglioramenti tecnici occorsi durante l'anno lavorativo 2012-2013.



A tal proposito non va dimenticato che in queste occasioni viene offerta da parte dei tecnici bolognesi l'opportunità di far fare gli stages presso le loro strutture ai ragazzi che dimostrano maggiori capacità e possibilità, quindi viene effettuata una vera e propria valutazione tattico-tecnica dei vari allievi.

Orari allenamenti:



15.00 – 16.00……………………… gruppo anno / 2004 - 2005

16.00 – 17.00……………………… gruppo anno / 2002 - 2003

17.00 – 18.00……………………… gruppo anno / 2006 - 2007

18.00 – 19.00……………………… gruppo anno / 1998 – 1999

18.00 – 19.00……………………… gruppo anno / 2000 - 2001