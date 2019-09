Dopo aver avuto Sara Simeoni, Pietro Mennea e Stefano Baldini in qualità di testimonial, quest'anno sarà la volta della campionessa del salto in lungo Fiona May ospite della manifestazione organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno in stretta collaborazione con la Podistica San Salvo e l'Avis San Salvo.

Venerdì 24 alle ore 18.00 è previsto l'incontro-dibattito con un pubblico prevalentemente giovanile alla presenza, oltre che della campionessa italo-inglese, anche della Presidente della Fidal Abruzzo Prof.ssa Concetta Balsorio e del sindaco di San Salvo Avv. Tiziana Magnacca.

Apriranno l'incontro Nicola Valentini, Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, Michele Colamarino, Presidente della Podistica San Salvo e Franco Rongoni, Presidente dell'AVIS San Salvo, i quali ribadiranno, ancora una volta, l'impegno per le manifestazioni sportive rivolte ai più giovani da parte delle rispettive realtà territoriali che rappresentano.

Sabato 25 alle ore 9.00 ci saranno, presso la Pista di Atletica Via di Montenero Zona Ripalta, le gare di atletica alle quali parteciperanno ragazzi e ragazze delle scuole medie della Vallata del Trigno, che si contenderanno i rispettivi titoli di ragazzo/a più veloce della Valle del Trigno, sotto gli occhi della eclettica Fiona May.