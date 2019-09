La stagione del Boca Punta Penna volge al termine, dopo due promozioni con due finali allo stadio Dall'Ara di Bologna la squadra vastese ha disputato una stagione diversa dalle precedenti, senza successi. Con il presidente Domenico Zillotti è arrivato il momento di fare un bilancio di questa terza annata e affrontare anche alcune tematiche legate al calcio cittadino.

Presidente com'è andata questa stagione?

Da un lato è positiva perchè venendo da due campionati vinti abbiamo disputato un torneo di livello più alto, non era facile e abbiamo perso elementi importanti per motivi vari, come Valter Serafini, Enea Menna, Alessandro D'Adamo, Nicola Bubu La Verghetta, il dott. Francesco Del Forno detto il Pollo e il Panzer. Negativa perchè è difficile da digerire, noi puntiamo ad essere sempre protagonisti.

Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate?

Il meteo, non ci ha mai premesso di giocare con continuità, oltre alle difficoltà gestionali ed economiche, la crisi si sente soprattutto a questi livelli, noi siamo l'ultima ruota del carro per eventuali sponsorizzazioni. Volendo fare un mea culpa le responsabilità societarie potevano essere gestite meglio, queste incidono sui risultati in campo, mi prendo le mie colpe.

E' vero che siete ad un passo dal fallimento?

Il Boca Punta Penna continuerà sicuramente anche il prossimo anno, offrire un servizio del genere per noi è un vanto, è bello aver creato un gruppo di ragazzi affiatati che condividono tanti momenti insieme oltre al calcio. Il nostro progetto rimane e punta sempre ad avere una squadra in grado di essere sempre più competitiva per arrivare al vertice delle categorie amatoriali, cioè il campionato Master.

Avete in programma qualche attività extracalcistica?

Il 26 maggio c'è la grigliata tra amici a Bologna, informazioni maggiori le troverete sulla pagina dell'evento su Facebook. Oltre alle nostre feste di tesseramento estive e ad un'amichevole con qualche squadra locale.

Il Boca Punta Penna ha mantenuto le attese che avevate all'inizo del progetto?

Il primo anno eravamo una matricola, non conoscevo il livello e non pensavo che avremmo fatto subito così bene. Adesso conoscendo meglio tutto e il nostro potenziale non mi stupisce, anzi, abbiamo giocatori che possono fare e dare molto di più, alcuni di loro hanno dei trascorsi importanti e potrebbero giocare tranquillamente in Prima Categoria o Promozione, poi per via dello studio e del lavoro la loro carriera si è interrotta. Per noi non è un problema, la nostra squadra è nata soprattutto per spirito di amicizia, 27 atleti su 30 non si conoscevano tra loro, oggi sono grandi amici, questa è la vittoria maggiore.

Chi vuoi ringraziare?

Gli sponsor, tutti gli atleti del Boca, i miei coinquilini Stefano La Verghetta e Vincenzo Russo il bomber che ha superato Messi come numero di gol in una stagione. E poi Gaetano Mariotti, Michele Bozzelli, Federico Brindisi e i miei collaboratori Luca Giardino, Francesco Mileno e Christian Tana. Il nostro è un gruppo fantastico, chi vuole unirsi può scriverci all'indirizzo bocapuntapenna@gmail.com oppure seguirci sulla pagina Facebook.

Cosa pensi della stagione del calcio vastese?

E' stata un'annata molto positiva per la nostra città. Il Vasto Marina dopo le difficoltà iniziali e il cambio di panchina ha fatto un buon campionato con Antonaci che ha raggiunto la salvezza con tanti ragazzi di buone prospettive. Gli auguro che il prossimo anno si possano ripetere e fare anche meglio. Per la Vastese sono contento perchè è giusto che la città abbia una squadra rappresentativa e spero che possa tornare nelle categorie superiori, ma soprattutto che sia un progetto duraturo che porti i risultati sperati. Complimenti anche al Real Tigre, Antonio Liberatore racchiude quella che è l'essenza del calcio: spirito di sacrificio, passione e un grande gruppo nel quale ho tanti amici come Sabatini, Sottile, Bozzelli, Vetta, De Foglio e Sisti. Dicono che sia il Mourinho dei dilettanti, sono d'accordo, sfido chiunque a vincere tre campionati consecutivi a costo quasi zero. Bravi anche i ragazzi dell'Incoronata, hanno un grande mister che potrebbe giocare ancora se non fosse per qualche problema fisico. Spero che un domani possano puntare anche a qualcosa di più della salvezza. Pensate un attimo a tutti i giocatori di livello che abbiamo a Vasto e immaginate come sarebbe un campionato con una sola squadra, unendo tutte queste forze.



A proposito di squadre di calcio locali, è vero che vorresti far rinascere il Real Porta Palazzo?

In futuro vorrei rivedere una squadra che è nella leggenda, creata da Giuliano Ronzitti al Bar del Sole qualche anno fa. Proveremo a far partire questo nuovo progetto chiamando a giocare i ragazzi di allora, come Fabio Spadaccini, Simone Lizzi, Luca Grimaldi, Fabio Ravasini, Luca Turri, Umberto Cristini, più qualche new entry. Ho già in mente anche il nome dell'allenatore più adatto a questa squadra: Vincenzo Pomilio, spero tanto accetti la nostra proposta.