Dall'Inghilterra a Vasto per giurarsi eterno amore, facendosi accompagnare da un'intera squadra di calcio. Nicholas Farr, calciatore del Greenways Football Club, società che disputa il campionato di Prima Divisione nel Kent County Football League, il prossimo 27 maggio si sposerà a Vasto nella Cattedrale di San Giuseppe con Victoria Williams.



I due giovani non molto tempo fa hanno trascorso una breve vacanza così indimenticabile da decidere di tornarvi per convolare a nozze. Per farlo hanno deciso di invitare amici e parenti oltre il team al gran completo e con una buona rappresentanza anche dagli Stati Uniti d'America, paese d'origine della ragazza.

E per essere una festa indimenticabile Farr ha anche organizzato una partita di calcio il giorno prima, domenica 26 maggio alle ore 18, allo stadio Aragona con la Vastese Calcio 1902, che ha vinto il campionato regionale di Promozione. E' stato lo stesso Farr a cercare un contatto con la locale squadra di calcio, trovando nel presidente Giorgio Di Domenico grande disponibilità e complicità per un avvenimento che non capita tutti giorni.



'"Siamo in stretto e continuo contatto con i giovani sposi - dice Nicola Salerni, addetto stampa della Vastese Calcio - che arriveranno questo fine settimana. Domenica pomeriggio la partita amichevole, poi il giorno dopo tutti assieme. Non si può non dire che Nicholas e Williams sono stati davvero originali".

Ansa