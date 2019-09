Ad una settimana dalla sconfitta contro Lanciano che ha messo la parola fine sul sogno-promozione in serie B, la BCC Vasto Basket si p ritrovata per chiudere con una festa la stagione 2012/2013. C'erano i giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, dirigenti, i tecnici del settore giovanile e tanti ragazzi del vivaio biancorosso, oltre ad un gran numero di appassionati della palla a spicchi. "I veri vincitori della stagione siete stati voi - ha detto il presidente Giancarlo Spadaccini rivolgendosi ai presenti-. Il pubblico visto sugli spalti del palazzetto nelle gare della stagioni e soprattutto dei playoff fa invidia a tantissime squadre italiane, anche di categorie superiori. Siamo arrivati secondi nella regular season, sfiorando per un soffio la promozione diretta. Poi sappiamo che lo sport è così. Si può vincere ma si può anche perdere".

La parola è passata poi a coach Di Salvatore, accompagnato dai suoi fidati collaboratori Luigi Cicchini e Andrea Ialacci. Non c'è ancora stata l'ufficializzazione del rinnovo contrattuale, ma tutto fa pensare che sarà anche lui il tecnico dei biancorossi nella prossima stagione. E poi spazio a tutti i giocatori, iniziando da un emozionato capitan Ierbs, che ha voluto esprimere un sincero grazie ai suoi compagni di squadra e a tutti i sostenitori. Anche per gli atleti, smaltita (o quasi) l'amarezza, è tempo di pensare al futuro. "Vogliamo lottare per la serie B già dall'anno prossimo", ha detto perentoriamente Vincenzo Dipierro.

Una festa anche per il settore giovanile della Vasto Basket, che sta producendo ottimi risultati in termini sportivi e sociali, come ricordato dal tecnico Marco Florio, presente insieme a Francesca Tomassoni, Francesco Nervegna, Fausto De Felice e Katy Varnaj e dai dirigenti Angelo Pollutri e Graziano Marcovecchio. Il presidente Spadaccini ha voluto poi ringraziare tutti colori che permettono alla società di andare avanti, augurandosi di poter trovare sempre nuovi sostenitori per le attività del basket. Con la riforma dei campionati la serie B diventerà un campionato ancor più importante. E allora potervi accedere porterebbe prestigio ad una realtà cestistica di lungo corso come quella vastese. Potrebbe esserci la strada del ripescaggio, anche se difficile. "Noi da domani inizieremo a progettare la nuova stagione- ha detto il presidente-, consapevoli delle difficoltà che ci attendono. Ma quando c'è la passione ogni ostacolo si supera".

In chiusura anche il sindaco Luciano Lapenna ha voluto rivolgere il suo saluto al popolo della BCC Vasto Basket. "Mi auguro di essere qui l'anno prossimo per festeggiare la promozione", ha detto scatenando gli applausi. Poi festa per tutti, con i bambini a caccia di autografi dei loro beniamini. Le prossime saranno settimane decisive per l'allestimento del roster per la stagione 2013/2014, partendo dalla riconferma di coach Di Salvatore e di molti degli elementi che quest'anno sono scesi in campo.