A salvezza ormai conquistata la BCC San Gabriele volley può concedersi il lusso di una "pausa di riflessione". La squadra allenata da Ettore Marcovecchio ha rimediato una sconfitta per 3-0 sul campo del Teramo. Formazione stravolta, con Caterina De Marinis in campo nell'inedito ruolo di libero, dopo l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Vestina. La sua assenza in attaccco si è fatta sentire, con la poca incisività sottorete della squadra, nonostante una buona prestazione in ricezione e difesa delle vastesi.Domenica prossima alle 19 la sfida casalinga con il Montesilvano chiuderà una stagione che ha regalato tante soddisfazioni, con una squadra giovane cresciuta settimana dopo settimana e che l'anno prossimo potrà dire la sua in serie C.

Ma l'attenzione è tutta rivolta all'importante appuntamento che l'under 14 affronterà in questi giorni. Dal 23 al 26 luglio, infatti, le ragazze vastesi saranno protagoniste nelle Finali Nazionali di Foligno. Formazione giovanissima quella schierata dalla BCC San Gabriele, con atlete del 2000 che anche l'anno prossimo potranno partecipare all'under 14. Affronteranno giocatrici con un anno in più di loro, affrontando squadre come San Donà, Orago, Volley Ro, che da anni primeggiano nei campionati giovanili. "L'obiettivo - spiega Ettore Marcovecchio, responsabile dello staff tecnico vastese- sarà quello di fare ulteriore esperienza e confrontarsi con realtà che sono all'avanguardia nella pallavolo giovanile italiana. Arrivare nelle prime 12 squadre sarà già un grande risultato".