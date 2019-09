Da Antonio Ottaviano, presidente dell'associazione Vigili del fuoco in congedo di Vasto, riceviamo e pubblichiamo:

"Registriamo i primi risultati positivi relativamente al progetto di recupero della Torretta Diomede Del Moro. Io ho sempre percepito la delicatezza di ogni passaggio del percorso intrapreso, dall'affidamento ottenuto da parte dei moltepici proprietari, all'approvazione da parte della Soprintendenza del progetto di restauro redatto dall'architetto Francescopaolo D'Adamo.

L'attuale fase, delicatissima anche essa è quella del fundraising, coordinata dal dottor Tiziano Longhi. Proprio in questa fase, a conferma del nostro motto accettiamo l'aiuto di tutti e a tutti chiediamo aiuto, con grande piacere sottolineo l'intervento del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Sottolineo un aspetto che ho già avuto modo di specificare in altre occasioni. Il Comune di Vasto non è proprietario neppure in parte del monumento, ma come anticipato a suo tempo, il sindaco intende partecipare sia con un contributo economico, sia con un'attività di moral suasion tesa a consolidare un clima positivo attorno al progetto di recupero. A breve ci sarà un nuovo tavolo tecnico-operativo, a cui siederà anche la Asl, proprietaria di buona parte dell'immobile, che vedrà come obiettivo proprio quello di dare scadenza agli interventi più urgenti".