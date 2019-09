Non è stata una zuffa, ma un'aggressione vera e propria ai danni dell'attivista del Movimento 5 Stelle di San Salvo. Lo afferma in un comunicato lo stesso M5S, secondo cui "non è mai avvenuta nessuna discussione su Facebook tra il nostro attivista e quello di Sel, non essendo loro nemmeno amici su quel social network", sostiene il movimento di cui è capo politico Beppe Grillo.

"Non è avvenuta nessuna scazzottata, ma si è trattato di una vera e propria aggressione subita dal nostro attivista, andato all’appuntamento con l’intenzione di parlare, e vistosi aggredito con delle vere e proprie armi (martello e bottiglia). Solo la sua esperienza ha fatto sì che non sia successo nulla di grave, essendo riuscito a bloccare e neutralizzare l’aggressore, che una volta lasciato andare si è scagliato con la sua macchina contro il nostro attivista che stava risalendo sulla sua moto.

La fortuna e la prontezza di riflessi ha fatto sì che il nostro attivista sia riuscito ad evitare l’auto, che una volta colpita la moto è caduta in un fossato. Ci sono molte prove, che evidenziano la buona fede del nostro esponente, e la premeditazione del gesto effettuato dall’aggressore, che purtroppo noi non avevamo preso sul serio. Sul gravissimo fatto indagano i carabinieri essendo stata sporta una denuncia. Ci auguriamo che episodi del genere siano condannati con forza da tutte le forze politiche, e non giustificate per nessuna ragione al mondo. Il confronto dialettico, anche duro, è una componente fondamentale della Democrazia, e non deve mai sfociare in vile aggressione fisica".