Un interessante pomeriggio colorato di musica e canto è andato in scena ieri sul palco del Politeama Ruzzi di Vasto, in occasione del saggio finale della scuola Only One Studio, di Stefano De Libertis. Il numeroso pubblico presente ha apprezzato le esibizione dei giovani (e meno giovani) allievi della scuola di organetto, fisarmonica, piano e canto. A presentare la serata l'ospite speciale Roby Santini, che non ha mancato di divertire il pubblico con le sue gag e le sue canzoni.

Tra i tanti allievi di De Libertis anche il giovane Michael Zappitelli, che ha cantato insieme al suo maestro e a Roby Santini, e il calciatore della Pro Vasto Daniele Avantaggiato, che da qualche tempo si sta dedicando alla sua passione per il canto.

A fine serata applausi per tutti gli allievi, che sono saliti insieme sul palco e il riconoscimento al giovane cantautore che li guida con passione per crescere a ritmo di musica e per Alessia Franchella, preziosissima organizzatrice di questo appuntamento e degli altri appuntamenti di cui De Libertis è protagonista durante l'anno.

Foto di Francesco Zappitelli