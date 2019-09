Archiviata la pesantissima sconfitta contro l’Associazione Amigos nel turno infrasettimanale, il Boca Punta Penna ospita il Fossolo76 nella ventesima giornata del campionato Eccellenza Uisp di Bologna. Mister Bozzelli conferma il suo 4-2-4, ma con una gara da giocare ogni tre giorni preferisce far ruotare gli uomini nei ruoli di maggior sacrificio tattico e fisico, quindi schiera Bruno in porta, protetto da Francesco Mariotti e Maccione esterni di difesa con Colella e Della Casa centrali, a centrocampo il duo Gaetano Mariotti – Di Fabio, mentre in avanti giocano Panerai e Crisanti esterni con il tandem Russo – Bozzelli schierati centralmente.



La gara parte subito in salita perché al 4’ un avversario riesce a rubare palla a centrocampo dopo un disimpegno dei difensori biancorossi (oggi in blu, ndr.) e ne approfitta per lanciarsi a tu per tu contro Bruno per trafiggerlo e portare gli ospiti in vantaggio. Un avvio non felice per il Boca, ma i ragazzi hanno la voglia di reagire e al 12’ il solito Russo si invola centralmente ma calcia centralmente, mentre sette minuti dopo è Crisanti che se ne va in velocità sulla sinistra e tira una bordata sul primo palo, dove l’estremo difensore ospite è bravo ad andare con la mano di richiamo per deviarla in angolo.



Al 22’ dopo uno scambio Bozzelli – Di Fabio, quest’ultimo lancia Russo che viene steso ai venti metri guadagnandosi un calcio di punizione che lui stesso batte ma il portiere ospite è bravo a respingere con i pugni. Al 30’ è Crisanti che dalla fascia sinistra crea la superiorità numerica e viene atterrato al limite dell’area senza che l’arbitro fischi nulla, mentre quattro minuti più tardi fischia una punizione alquanto inventata in favore degli ospiti per un fallo fischiato a Della Casa.



Il primo tempo sembra finire così, ma al 38’ un lancio di Di Fabio imbecca Russo che in velocità salta il suo avversario prima di entrare in area e tirare in modo furbesco con la punta destra, battendo così l’estremo difensore ospite e portando il risultato sul meritato 1-1. Nella ripresa subito dentro Pedace e Ricci per Colella e Panerai ed è subito Ricci ad esser pericoloso con un bel destro dal limite che un difensore respinge miracolosamente in angolo.



Passano alcuni minuti ed entra Mileno per Bozzelli, con quest’ultimo subito in partita con un bel sombrero su un avversario prima di appoggiare a Ricci che segna, ma l’arbitro annulla ritenendo che l’ala destra fosse in fuorigioco. Al 62’ è ancora Mileno protagonista con un bel destro dopo l’assist di Mariotti ma il portiere avversario si supera deviando in corner.



Passano cinque minuti e Crisanti dal fondo mette il pallone in area dove dal limite Russo tira di prima intenzione e segna la rete del 2-1, la sua ventiduesima personale in campionato sulle 36 segnate dai biancorossi. La gara non offre molte occasioni se non un bell’intervento di Bruno, che nell’uno contro uno costringe la punta ospite ad allargarsi e a calciare fuori. A due minuti dalla fine, su un calcio d’angolo la palla attraversa tutta l’area senza esser toccata, prima che la stessa venga rimessa al centro per il tap-in vincente del numero 11 che chiude di fatto la gara sul 2-2 che va un po’ stretto ai vastesi.

Con questo punto il Boca Punta Penna sale a 25 punti, con quattro gare da giocare a partire dalla trasferta a Suviana (70km da Bologna) di Mercoledì 22, senza gli squalificati Mariotti e Ricci oltre agli infortunati Brindisi, Fernandéz, Santilli e tutti i lavoratori che non riusciranno a partire a causa dell’orario e della distanza, ma i ragazzi riabbracceranno il Presidente Zillotti che tornerà a disposizione dopo l’infortunio di Marzo e anche Stefano La Verghetta che ha chiarito la sua posizione con il tecnico e torna nuovamente disponibile per dare una mano ai compagni.



Ricordiamo in oltre che Domenica 26 Maggio si terrà la Grigliata di squadra, in cui gli atleti e i dirigenti invitano tutti i tifosi e gli amici a partecipare, per poter passare una bella giornata in compagnia del team e del sole…speriamo!



Seguite su facebook per gli aggiornamenti.







Boca Punta Penna – Fossolo76 2 – 2 (Russo, Russo)



ASD Boca Punta Penna (4-2-4): 1 Bruno; 2 Mariotti F, 4 Colella, 5 Della Casa, 3 Maccione; 8 DI Fabio, 10 Mariotti G; 16 Panerai, 11 Bozzelli (C), 18 Russo, 13 Crisanti. A disposizione: 12 Giardino, 9 Pedace, 7 Ricci, 15 Mileno. Dirigente: Brindisi





Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna