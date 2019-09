È giunta finalmente l'ora di parlare di questi rettangoli cartacei e colorati che ogni tanto spuntano in parecchi locali e che, una volta aperti, hanno il potere di conquistare il lettore attraverso un percorso lungo 16 pieghevoli sezioni: abbiamo intervistato le menti che ormai da un anno sono responsabili di Straoccupati – La Magnifica agenda del Perdigiorno che si autodefinisce un “Paper Blog”: ogni pagina (ottenuta piegando un foglio 65 x 45) ne ospita una che racconta, in modo breve ma intenso, cose che forse non sapete (ma che dovreste sapere) per perdere il vostro giorno in modo prolifico e stra-ordinario.

Racconti. Sia nel senso letterale del termine sia in senso "stilistico": gli Straoccupati ci raccontano un mondo fatto di visioni, avventure artistiche, paradigmi musicali, coccole enogastronomiche, saggezza e passione di ogni genere. Vantano numerose collaborazioni con grafici e artisti affermati a livello nazionale che in ogni numero omaggiano i lettori con una loro opera formato poster. Città del Vasto, non te l'aspettavi eh?

Nella pagina che ospita l'editoriale sono riportati i nomi di tutti i collaboratori seguiti da una scritta: "trovateli e distruggeteli". Io mi sono limitata ad intervistarli. I tre vastesi che hanno dato vita a questo vademecum del giovane ozioso sono (in ordine di apparizione ai miei occhi) Marco Taddei (Il Tadd), Marco (Keno) Del Negro e Luigi Fiore (Gigi).

Chi siete e come nasce Straoccupati?

Il Tadd: Per noia… amiamo definirci "tre poveri cretini". (ride)

Gigi: Si esatto. Per noia. Diciamo che Stra- vuole essere una reazione alla solita tendenza al lamento in cui tutti si cimentano, una risposta a quel malessere generato dall'immobilità di questa città. Tanto vale fare qualcosa. Diciamo che in un certo modo funge anche da "diversivo" e da "rete": un collegamento tra le varie persone non solo di Vasto che, come noi, colgono l'occasione per evadere dal nulla che ci circonda ed offrire il loro punto di vista nelle varie rubriche, oltre naturalmente alla rete di collegamento tra i vari lettori.

Il Tadd: Si, quello che dice Gigi è giusto (mostra, foglio alla mano, le diverse rubriche e i rispettivi autori) l'editoriale è scritto prevalentemente da me. Una volta scelto il tema, buttiamo giù due righe di presentazione del numero ed ogni rubrica è affidata ad un nostro collaboratore o collaboratrice: sono quasi tutti abruzzesi tranne qualche eccezione.

Keno: Da non sottovalutare l'idea del poster. Abbiamo deciso di proporre in ogni numero lavori di grafici diversi ispirandoci a un classico dei magazine di quando eravamo ragazzini noi, in cui era sempre presente.

Come avete scelto questo nome?

Keno: Riunione tipica durante un aperitivo casalingo: volevamo un nome che suonasse bene, che fosse accattivante e ad un certo punto è uscito "stra-". Poi uno dei due ha aggiunto "occupati". Così, "straoccupati" ci è piaciuto subito e ironicamente abbiamo aggiunto come sottotitolo "La magnifica agenda del perdigiorno". Anche il perdigiorno ha un'agenda piena di impegni.

Il Tadd: Avevamo una lista di nomi che comprendeva anche "Capra” ma poi la scelta di StraOccupati è risultata vincente anche perché se si va a vedere il primo numero, il numero "zero", è ironicamente tutto incentrato sul "perdigiornare".

Infatti in ogni numero voi esplorate un tema diverso.

Il Tadd: Ogni numero è sicuramente una sfida e noi diamo il tema. E' come se fosse una performance, hai mai visto "Le cinque variazioni" di Lars Von Trier? Ogni volta c'è una prova sempre più difficile per il regista, e così anche noi stabiliamo un tema sempre più difficile e la scelta del tema nasce in maniera istintiva, come se fosse una cosa a noi esterna che ci viene ad interpellare.

Gigi: C'è il tema ma anche tanta spontaneità. Questo non è un foglio "pop", è un foglio "umanistico".

Il Tadd: Confermo e sottolineo. E' "umanistico". Ricerca accurata, sudate collaborazioni, molta coscienza di quello che si fa ma allo stesso tempo gradita incoscienza.

Vostri sono anche gli adesivi tondi con le citazioni che danno il tema al numero. Delle caramelline di significato, diciamo.

IL TADD: Si, è un modo per stare sempre in strada. "Stra" tira mille, millecinquecento copie, che non sono tantissime per coprire un territorio così ampio e l'adesivo è un modo per essere un po' più presenti, sempre concreti nelle strade.

GIGI: Si, l'adesivo vuol'essere un comunicatore sociale.

KENO: Diciamo che è anche un po' come il "teaser" del numero, un assaggio. Oltre a stimolare la curiosità. Rimane comunque un'idea un po' vintage e questo è particolarmente importante perché abbiamo fuso il vecchio e il nuovo, il tecnologico: l'adesivo, il poster e poi il codice QR. Diciamo però che è una soluzione per compensare la mancanza di spazio.

E questo formato così insolito?

KENO: Ci piaceva l'idea del viaggiatore, quindi questa è una cartina con le indicazioni. E pensato anche per chi lo legge e poi si trova a doverlo ripiegare, che se non è del settore sicuramente avrà dei problemi e quindi è un foglio che "straoccupa".

IL TADD: Un po' anche come l'antico giornale, il foglio ottocentesco. Il piacere di quel foglio romanticamente spiegato nei bar di Parigi.

GIGI: Anche come opera di massimizzazione dello spazio a disposizione, dare spazio alle parole al massimo livello. Ogni spazio è "straoccupato".

In che rapporto siete con i vostri lettori?

KENO: Trovare un riscontro positivo è senz'altro un indispensabile propulsore, è la nostra linfa, da coraggio ad andare avanti e a migliorare quello che produci. Noi speriamo di "far pensare" i nostri lettori.

GIGI: Si, diciamo che questo è un "dono". È una risposta a quello che sarebbe il classico dei comportamenti che avresti qui: lavori, esci, vai a bere il fine settimana e ti lamenti… questo vuol essere un anti-lamento. Per me nasce proprio dalla necessità di reagire a questa tendenza che di per se è sterile, crea odio, cattiveria, frustrazione. Noi abbiamo mosso un po' le acque.

IL TADD: Si, esatto. Noi ci permettiamo di fare questo "dono" ma non perché crediamo di essere chissà chi ma perché ormai la gente è abituata a schernire "l'altro", ad evitarlo, a non aiutarlo. Il gesto di donare qualcosa alla comunità per noi è il vantaggio più grosso.

Cosa vi ispira?

GIGI: Beh, io ti ho già risposto. La mia ispirazione deriva dalla ribellione alla logica del lamento, dalla reazione alla durezza di questi tempi: dove non ci occupiamo noi ci extra-occupiamo e lo facciamo in controtendenza alla logica del profitto perché ci mettiamo passione. Non lo faccio per un guadagno ma semplicemente perché voglio star bene, è una cosa che mi fa stare in pace con me stesso e per me è più che sufficiente. Stop al lamento. Bisogna darsi da fare, fare ciò che ci piace e ci fa star bene anche se non abbiamo un ruolo ufficialmente riconosciuto perché altrimenti siamo morti. Inoltre questa è una fase storicamente drammatica e, come in ogni altra fase critica tipo gli anni '20, o il periodo della nascita del jazz, o del rock and roll negli ani '50, ora avverrà una cosa simile: quando l'uomo viene messo alle strette e non può creare trova altre strade per esprimersi. Questa potrebbe essere una mappatura delle strade che si apriranno, un sintomo di questi tempi, indicativo di qualcosa. L'uomo non può vivere per troppo tempo in una condizione di disagio e reagisce segnando nuovi solchi che passano attraverso l'arte e la gratuità, che non hanno nulla a che vedere con il profitto.

IL TADD: La vita è una sola.

KENO: Ed è una "sòla", la direzione è uguale per tutti. (ride) la mia ispirazione è l'amicizia e non solo con loro. È lo stimolo più grande che hai perché, a differenza dei grandi autori di cui vivi solo le opere o i libri, con gli amici ti puoi confrontare.

Cosa amate/odiate di Vasto?

KENO: Penso che sia un'ottima base dove produrre ma poi esportare. È una bella città ed è vivibile… in un'altra città non si avrebbe proprio la possibilità in termini di tempo, non hai più vita perché la passeresti solo a spostarti da un posto all'altro, sacrificando del tempo anche per cose come questa.

GIGI: Di Vasto amo panorami, le luci soffuse e gli ampi spazi.

IL TADD: Beh, il vero problema di Vasto è che la gente ama ciò che odia e odia ciò che ama e probabilmente questo può essere anche uno svantaggio. Si hanno molte energie e si percepisce che si può fare tanto, ma contemporaneamente non vuoi fare queste cose per una città che non ti ha dato niente… il nostro è un atto di amore. Un atto d'amore che confina pericolosamente con l'odio. I nostri temi inoltre sono tutti contro questo stato di cose: il tema più famoso "in questa città c'è anche la macchina che stritola i sogni" è il vero manifesto contro l'immobilismo della città. La frustrazione che genera questo territorio è troppo grande, rende impossibile un amore "sano" e degenera talvolta nella morbosità, quella morbosità di chi dà tanto ma non riceve nulla.

E di Straoccupati?

ALL'UNISONO: Odiamo la deadline!

KENO: Io odio l'impaginazione finale! No in realtà io amo vederlo realizzato ma non realizzarlo.

IL TADD: Abbiamo avuto il vantaggio di collaborare con nomi di grande levatura: nel numero nove c'è Maicol&Mirco, che è un grandissimo fumettista e illustratore, nel numero zero abbiamo contattato Ratigher , il “pivot" dei SuperAmici, gruppo che rappresenta il fumetto alternativo in Italia da sempre; nel numero uno Aka B di Milano, nel numero otto Giovanni Di Iacovo, scrittore di Pescara. E poi Rocco Lombardi, Nicola Alessandrini, Leg, Valentina Lorizzo…

GIGI: La libertà che in questo caso è immensa. In un altro posto di lavoro è impensabile tutta questa libertà! Questo è un puro esperimento sociale.

Avete qualche messaggio da lasciare ai posteri?

KENO: Non ricordatevi di me. Ma ricordatevi di ciò che farò… tanto ti scoprono sempre quando sei morto.

IL TADD: Io dico ai posteri che li invidio.

GIGI: Fate subito quello che volete perché state per raggiungermi.

Fabiola Lavecchia