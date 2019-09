La Vastese Calcio 1902 in collaborazione con World Event Management, organizza per domenica 26 maggio alle ore 18,00 presso lo Stadio Aragona, una partita amichevole di calcio internazionale.



Il Greenways Football Club è una squadra inglese fondata nel 1965. E’ iscritta al campionato League – Kent County Football League – Premier Division. (League table website – kentcountyfootballleague.co.uk/test).



L’occasione, veramente unica, di disputare l’incontro amichevole all’Aragona, scaturisce da una piacevole circostanza di vita che ha come protagonista Nicholas Farr, uno dei giocatori del team inglese.



Lunedì 27 maggio alle ore 14,00, infatti, Nicholas Farr e Victoria Williams, due giovani inglesi innamorati dell’Abruzzo e di Vasto, coroneranno il loro magico sogno d’amore unendosi in matrimonio nella chiesa di San Giuseppe della nostra città.

I compagni di squadra di Nicholas, al gran completo, verranno a Vasto per partecipare alla grande festa organizzata per il matrimonio e hanno espresso il desiderio, nell’occasione, di giocare una partita amichevole di calcio con la Vastese, per suggellare con un’altra festa, questa volta sportiva, l’unione in matrimonio dei due ragazzi.

Ancora una volta lo sport, il calcio in particolare, si caratterizza come incredibile collante per stare insieme, per festeggiare con gioia e allegria, per unire e affratellare i popoli e non dividere. Sarà un’occasione irripetibile domenica 26 all’Aragona festeggiare tutti insieme, con lo spettacolo di una bella partita di calcio, un evento che da sempre nella cultura di tutti i popoli della Terra rappresenta l’espressione massima dell’amore tra uomo e donna.



Vi aspettiamo numerosi a questa duplice festa dello sport e dell’amore!

L'ngresso è gratuito.

Comunicato stampa Vastese Calcio 1902