Litigano su Facebook, dove si scambiano frasi pesanti. Poi si danno appuntamento e, invece di chiarire la questione, vengono alle mani. Il clima politico si fa incandescente a San Salvo, dove i protagonisti dello sgradevole duello sono due noti attivisti politici, entrambi candidati un anno fa alle elezioni comunali.

Nei giorni scorsi, i due hanno cominciato a discutere di politica su Facebook. Opinioni diametralmente opposte che si trasformano in un botta e risposta dai toni accesi e poi in un battibecco sopra le righe. Ed è proprio tramite il social network che si danno appuntamento. Ma, una volta ritrovatisi faccia a faccia, i due si picchiano. La notizia fa subito il giro di San Salvo. La politica non sta dando il buon esempio nelle settimane in cui torna l'incubo incendi dolosi e il fuoco viene utilizzato come mezzo intimidatorio o per risolvere le beghe personali.