Il Vasto Pesca Team si è laureato campione provinciale di pallavolo nel torneo organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano). La formazione vastese, dopo aver battuto il Castelfrentano in semifinale, nella sfida decisiva ha regolato The Avengers, squadra di Tornareccio, con il risultato di 3-1. Ora il Vasto Pesca Team disputerà la fase regionale del torneo di pallavolo mista (giocano insieme uomini e donne). Una bella soddisfazione per la squadra guidata dal presidente-giocatore Guido Giangiacomo, che in tutta la stagione ha dato il meglio di sè per giungere a questo risultato.

Vasto Pesca Team: Giuseppe Fiore (capitano), Danilo Spadaccini, Massimo Ruzzi, Antonio Sasso, Giuseppe Di Rosso, Guido Giangiacomo, Gianni Cicchetti, Sergio Di Berardino, Lidia D'Ercole, Alessandra Falasca, Silvia Palazzo, Claudia Di Iorio, Monica Conti, Mara Di Fano, Barbara Vinci, Laura Caiazzo, Entela Plaku. Allenatrice: Lidia D'Ercole