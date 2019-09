Termina in semifinale l´avventura dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono eliminati dai campioni in carica del Poggio degli Ulivi. Dopo la sfortunata sconfitta dell´andata, nella gara di ritorno serviva un´impresa per accedere alla finalissima: i vastesi ci hanno provato soprattutto nel primo tempo, ma non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe riacceso le speranze. Alla fine comunque il Poggio degli Ulivi ha dimostrato di avere qualcosa in più e di meritare la qualificazione alla finalissima, dove affronterà la R.C. Angolana. Per la Bacigalupo resta la soddisfazione di aver disputato un campionato fantastico e di aver riportato, dopo diversi anni, una società vastese tra le prime quattro d´Abruzzo, nel "gotha" del calcio giovanile della nostra regione.



La semifinale di ritorno al centro sportivo "Poggio degli Ulivi" di Città Sant´Angelo parte come la gara di andata: c´è tanto equilibrio in campo, i vastesi non sono brillantissimi ma cercano, soprattutto con i calci piazzati, di creare qualche occasione. Il Poggio degli Ulivi non sta a guardare e, grazie al suo formidabile attacco (capace di segnare ben 151 gol nella regular season), mette spesso in apprensione la retroguardia avversaria. La partita si sblocca al 25´, quando i pescaresi passano in vantaggio: Sow vince un paio di rimpalli, si presenta davanti al portiere ospite Antonino e segna con caparbietà e un pizzico di fortuna la rete dell´1-0. La Bacigalupo ha subito una grande opportunità per pareggiare: un tiro di Natalini non viene trattenuto da D´Alonzo, sul pallone si avventa Fiore che però colpisce il portiere locale. Si va al riposo sull´1-0, punteggio immeritato per la squadra di mister Baiocco alla quale ora servono due gol per passare il turno.



Nella ripresa i vastesi non riescono più a rendersi pericolosi e subiscono le iniziative del Poggio degli Ulivi che al 55´ raddoppia grazie a un calcio di rigore procurato da Sow e trasformato da Braccia. La gara praticamente termina qui, con i pescaresi che nel secondo tempo legittimano il successo e la conseguente qualificazione. La differenza probabilmente si è vista più nel match di ritorno, dove il reparto avanzato della squadra di mister Gabriele è stato micidiale e ha fatto vedere tutte le proprie qualità. Complimenti al Poggio degli Ulivi e a mister Augusto Gabriele che per il terzo anno consecutivo giocherà la finale regionale giovanissimi: dopo la sconfitta ai rigori con il Teramo (nel 2011) e la vittoria per 2-1 con la R.C. Angolana (nel 2012), il Poggio degli Ulivi sfiderà di nuovo la R.C. Angolana in quella che si può definire la riedizione della finale giocata l´anno scorso.



Nel doppio confronto con i campioni regionali, la Bacigalupo non ha demeritato e, soprattutto nella gara d´andata, avrebbe meritato qualcosa in più. Sicuramente conquistare un risultato positivo a Vasto avrebbe potuto cambiare le cose: in queste partite "secche" però ci vuole anche un pizzico di fortuna che i vastesi non hanno avuto. Comunque la squadra di mister Baiocco esce di scena a testa alta, con la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver riportato finalmente una società di Vasto sul prestigioso palcoscenico delle semifinali regionali. Essere arrivati tra le prime quattro d´Abruzzo è un orgoglio e una soddisfazione per tutti i ragazzi, capaci quest´anno di disputare un campionato fantastico e indimenticabile. La stagione ovviamente non finisce qui, la Bacigalupo sarà impegnata in diversi tornei prima di godersi le meritate vacanze. Complimenti e grazie di cuore al gruppo ´98 per le emozioni che ci avete regalato in questi mesi!



IL TABELLINO

POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-0

Reti: 25´ Sow (P), 55´ Braccia su rigore (P).

Poggio degli Ulivi: D´Alonzo, Morlando, Iacubov, Braccia, Trifiletti, Paolini, Fiucci, Colella, Sow, Petricca, Bonavita. All. Gabriele

Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Vicoli), Carriero (Natarelli), Frangione, Aganippe, Benvenga (Femminilli), Tafili, Pianese (Esposito), Fiore, Natalini (Valette). All. Baiocco

Arbitro: D´Orsogna di Teramo

(ANDATA BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-1)

Poggio degli Ulivi qualificato alla finalissima.





Nel video le immagini della partita di andata.







Loris Napoletano

