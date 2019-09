Da Alfonso Mercogliano, dirigente del settore Servizi interni del Comune di Vasto, e dal funzionario responsabile Carlo Fernando Bucci riceviamo e pubblichiamo:

"L’amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 35/2013, e limitatamente all’anno 2013, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, ha inviato ai contribuenti un acconto suddiviso in due rate, che saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares per il citato anno di riferimento.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto negli articoli di stampa, il legislatore ha legittimato i Comuni ad operare una scelta che, laddove adottata, diventa cogente per i contribuenti, in forza del potere derivante dalla normativa sopracitata, la quale, d’altro canto, persegue l’evidente finalità di operare una più razionale ridistribuzione del tributo nell’arco dell’anno, così come ripetutamente richiesto anche dall’Anci e dalle associazioni di categoria.

Il pagamento di dette somme consente, altresì, ai Comuni, di poter far fronte ai pagamenti necessari per garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché ai costi di conferimento degli stessi".