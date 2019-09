Una semplice e raccolta processione ha accompagnato ieri mattina il rientro della statua di San Nicola di Bari nella sua chiesetta. Sabato la statua era stata portata nella parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio. Una devozione, quella per San Nicola, che coinvolge molti fedeli vastesi, con frequenti pellegrinaggi nel santuario pugliese. Ieri a guidare la processione c'era don Gustave Kileya, insieme alla Confraternita del Santissimo Sacramento. Al rientro della statua in chiesa c'è stata la celebrazione della Santa Messa.