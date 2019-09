I ladri non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti di Vasto e dell'entroterra. Dopo la banda della Clio bianca che imperversa nell'Alto Vastese, a Vasto Marina nuove segnalazioni dell'Audi grigia che di recente era stata individuata dai residenti con persone sospette a bordo nei giorni in cui sono stati messi a segno o solo tentati furti nelle abitazioni e nei garage del quartiere compreso tra la ex stazione ferroviaria e via Spalato. I residenti chiedono maggiori controlli delle forze dell'ordine in una zona che spesso viene presa di mira dai malviventi, vista anche la vicinanza con la statale 16, comoda via di fuga per i ladri.

La banca della Clio bianca - Nel Vastese è caccia alla banda della Clio bianca. Testimoni raccontano di aver visto a Castiglione Messer Marino la macchina che è divenuta lo spauracchio dei residenti dell'Alto Vastese dopo il furto messo a segno a metà settimana in un'abitazione di Schiavi di Abruzzo.

Due uomini di etnia rom hanno raggirato una coppia di pensionati in località Badia. I ladri-truffatori si sono spacciati per addetti alla verifica dell'Imu, l'imposta sugli immobili. Mentre uno di loro, munito di fettuccia metrica, distraeva i proprietari prendendo le misure della casa, l'altro andava alla ricerca del denaro. Nella rimessa agricola, dentro a un barattolo, c'erano 5mila euro in contanti. Il ladro li ha subito arraffati. I truffatori hanno fatto finta di aver concluso i rilievi e poi si sono dileguati a bordo di una Renault Clio bianca.

In base ad alcune testimonianze giunte a ZonaLocale.it, un'auto analoga con due persone sospette a bordo è stata notata ieri a Castiglione Messer Marino. I carabinieri del Vastese sono in allerta. Stanno cercando i colpevoli.

Venerdì scorso, ladri messi in fuga - Erano in due. Incappucciati. Stavano scavalcando il cancello di una casa. Quando sono rientrati, i proprietari li hanno trovati appesi alla recinzione. Sono stati attimi di paura, quelli raccontati da alcuni residenti della parte alta di Vasto Marina, la zona compresa tra via Cono a Mare e via Fonte Ioanna, le stradine di campagna che dal costone orientale della città alta scendono verso la località balneare.

La notte scorsa erano più o meno le due quando la coppia di topi d'appartamento è entrata in azione prendendo di mira un'abitazione unifamiliare. Ma i banditi avevano fatto male i loro conti, visto che all'improvviso è sbucata l'automobile dei padroni di casa. Sono stati momenti di panico per i ladri e per i residenti ("non sapevamo cosa fare. Eravamo impietriti").

Ormai erano stati scoperti. Per questo, i malviventi se la sono data a gambe, dileguandosi nel buio. Molto probabilmente avevano parcheggiato la loro auto nelle vicinanze.

Da un anno a questa parte, la zona viene spesso presa di mira dalle bande di ladri. Nel quartiere di via Spalato, due appartamenti sono stati svaligiati. Altri residenti hanno spesso trovato cancelli, portoni e garage forzati nelle ore notturne.

Qualche mese fa il magazzino di un bar della riviera è stato parzialmente ripulito: tra alcolici e bevande, un bottino da 8-9mila euro.