San Salvo è tra le 66 città italiane a cui è stata assegnata dalla Confederazione italiana agricoltura (Cia) la Bandiera Verde in occasione del decimo anno della sua istituzione.



E’ il riconoscimento attraverso il quale la Cia vuol premiare gli enti territoriali che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio anche ai fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei propri prodotti tipici. Azione di promozione finalizzata a migliorare le condizioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e i più in generale dei cittadini.



“Per il Comune di San Salvo – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – è una ulteriore certificazione della qualità e della cura che riserviamo alla Città sia dal punto di vista ambientale e del rispetto del paesaggio e sia dell’utilizzo delle risorse prodotte. Un impegno a conservare e promuovere i frutti del lavoro della terra non dimenticando le nostre origini nel rispetto del territorio. Ringrazio la Cia e in particolare il suo presidente, Giuseppe Politi, per questo riconoscimento”.



Per l’assessore all’Ambiente, Angiolino Chiacchia, l’attribuzione della Bandiera Verde a San Salvo è passata attraverso l’esame di due specifici comitati, quello promotore e e quello esaminatore, che gestiscono il marchio e ne controllano il corretto uso consentendo la “promozione sul campo della nostra città”.