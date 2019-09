Sulla Tares si faccia chiarezza! Lo abbiamo già detto e continuiamo a ribadirlo. A dieci giorni dalla scadenza, siamo subissati da telefonate di cittadini che, a fronte di qualche consigliere comunale che li invita a non pagare gli anticipi richiesti dal Comune, non sanno più come comportarsi.

A questo punto riteniamo sia necessaria una conferenza stampa da parte del Sindaco per sgombrare ogni dubbio e rivolgersi direttamente alla popolazione, spiegando come stanno effettivamente le cose. Vasto non è un gruppetto di case, ha superato i 40mila abitanti e su una questione che investe tutti i cittadini non è lecita alcuna forma di confusione.

Nicola Del Prete

Davide D’Alessandro

Consiglieri comunali indipendenti