La Virtus Cupello vince 2-1 a Miglianico contro l'Acqua&Sapone nella finale play off del girone B di Promozione. La squadra di Buda ora sfiderà nella finalissima il Pontevomano, vincente dei play off del girone A contro il Pontevomano, per un posto in Eccellenza.



I gol portano le firme di Vasiu al 44' su calcio di rigore, di Gabriele Ottaviano che ha raddoppiato al 7' della ripresa e di Minutolo che ha ridotto le distanze al 31' st.



Nonostante la Virtus avesse a disposizione solo la vittoria per passare il turno ha centrato l'obiettivo vincendo una partita non semplice. In caso di pareggio al termine dei 120 minuti, non erano previsti i calci di rigore, sarebbe passata direttamente la formazione di Montesilvano in quanto seconda e meglio classificata in campionato rispetto ai rossoblu terzi.



L'approdo in finale offre alla Virtus Cupello delle concrete possibilità di salire in Eccellenza anche in caso di sconfitta. Un'eventualità che si è già verificata nelle passate stagioni quando a passare nella categoria superiore sono state entrambe le finaliste per via delle mancate iscrizioni di altre società al massimo campionato abruzzese. Nel caso in cui dovessero liberarsi dei posti, ipotesi praticamente certa che si verifica ogni estate, la prima ripescata è la squadra perdente nella finale.



Indipendentemente da tutto si tratta di un risultato importantissimo per una squadra composta da molti ragazzi locali che durante la settimana sono impegnati con il proprio lavoro e non sono dei professionisti, ma proprio per questo i giocatori di mister Buda punteranno a chiudere al meglio la stagione, raggiungendo questo grande e prestigioso traguardo.

Dopo U.S. San Salvo, Vasto Marina e Vastese, una quarta squadra del Vastese potrebbe disputare il campionato di Eccellenza il prossimo anno.

La finale si gioca sabato 25 maggio alle ore 16.00 in gara unica a Francavilla.