Si è conclusa con la vittoria della Coppa Disciplina, unitamente al Pizzoli. la stagione sportiva della Pro Vasto Femminile, che proprio quest'anno ha cambiato denominazione, lasciando la vecchia San Paolo, così come accaduto alla maschile (divenuta Vastese 1902). La squadra del presidente Pierino Tumini, oltre a veder riconosciuto anche dalla federazione il comportamento sempre corretto e nel segno del fair play in campo, l'anno prossimo beneficerà dell'esenzione dal pagamento dell'iscrizione al campionato. Di questi tempi, con le tante difficoltà patite dalle squadre di calcio, è un fattore di non poco conto.

A livello sportivo è stata una stagione tra alti e bassi. Capitan Tumini e compagne hanno chiuso al sesto posto nel campionato regionale di serie C, ma le soddisfazioni non sono certo mancate. In qualche frangente è mancata la continuità, dovuta anche ad infortuni subiti dalle giocatrici di maggiore spicco della rosa. I 23 punti conquistati in classifica sono frutto di 7 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi, con 36 gol fatti e 37 subiti. Da questo conteggio vengono escluse le due sfide con il Chieti, formazione inserita nel girone pur non facendo classifica.

Le soddisfazioni non sono mancate, come la vittoria contro l'Ortona, che ha poi vinto il campionato, a dimostrazione della qualità della rosa a disposizione di mister Nello Mazzatenta. E poi la convocazione in rappresentativa abruzzese di Anna Mazzatenta e Melissa Nozzi, con quest'ultima più volte protagonista anche con la nazionale azzurra giovanile.

Ora, dopo un periodo di sosta, si pensa già alla prossima stagione. L'auspicio dei dirigenti biancorossi è quello di poter diffondere maggiormente la pratica del calcio tra le ragazze. "Chi volesse provare può contattarci e noi l'accoglieremo a braccia aperte - dice il direttore sportivo Antonio Pracilio-. Le ragazze che vogliono giocare a calcio nella Pro Vasto possono rivolgersi a noi, al numero 347.6495393".

Pro Vasto femminile 2012/2013

Presidente: Pierino Tumini

Direttore sportivo: Antonio Pracilio

Segretario: Dino Monteferrante

Dirigenti: Carmela Ronzitti, Francesca Francioso

Collaboratore: Mauro Ferrara

Rosa: Leyla Belarbi, Giorgia Cerbino, Roberta Cirulli, Antonella Di Foglio, Delia Di Francesco, Nicole Di Francesco, Martina Di Viesti, Miriana Fabrizio, Mariangela Iubatti, Silvia Malatesta, Morena Mariniello, Anna Mazzatenta, Alessia Minicucci, Maria Napolitano, Melissa Nozzi, Emanuela Nucciarone, Arianna Pizzi, Ludovica Ronzitti, Lorella Serra, Marika Tiberio, Lorena Tumini, Daniela Vitelli, Laura Vitelli.

Allenatore: Nello Mazzatenta

Reti in campionato e Coppa Abruzzo

22 Anna Mazzatenta

9 Martina Di Viesti

3 Melissa Nozzi, Silvia Malatesta, Delia Di Francesco, Antonella Di Foglio, Marika Tiberio

1 Lorena Tumini, Lorella Serra, Giorgia Cerbino, Daniela Vitelli