I giovanissimi della Bacigalupo scendono in campo in trasferta oggi pomeriggio alle ore 17 per la semifinale di ritorno del torneo regionale contro il Poggio degli Ulivi, formazione allenata dall'ex Vastese Augusto Gabriele, che all'andata al campo sportivo San Paolo si è imposta per 1-0 nel finale.

I ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono chiamati a fare l'impresa, valgono le regole delle coppe europee, con il risultato di 1-0 si va ai supplementari, con il 2-1 si qualificano i vastesi.

Da quanto si è potuto vedere nella prima partita la sfida è equilibrata, il discorso qualficazione è ancora aperto, la Bacigalupo ci crede e va a giocare sul sintetico di Città Sant'Angelo per fare risultato, le possibilità che possa farcela sono concrete. In quel caso sfideranno in finale l'Angolana in campo neutro in gara unica.

Sul sito ufficiale della Bacigalupo sarà possibile seguire la cronaca scritta in diretta.

Nel video le immagini della sfida d'andata.