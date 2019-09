Una mattinata in barca a vela che difficilmente i bambini delle scuole primarie di Vasto e Furci dimenticheranno. Con l'escursione in mare si è conclusa l'edizione 2013 del Progetto Velascuola, organizzato dal Circolo Nautico di Vasto, in collaborazione con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Punta Penna. Tanti i velisti coinvolti nelle escursioni dinanzi alla costa vastese. A fornire assistenza, come negli scorsi anni, oltre al personale del Circolo, c'erano i volontari della Croce Rossa.

Nel servizio il racconto della mattinata in barca a vela, e le interviste ai responsabili del progetto e ai dirigenti scolastici.